Bayram tatiline giden ailenin evi yandı

Edirne Şükrüpaşa mahallesinde bir apartmanın 5. katında Balıkesir’e bayram tatiline giden bir ailenin evi yandı.

Edirne'nin Şükrüpaşa mahallesinde, bayram tatili için memleketine giden bir aileye ait apartmanın 5. katında gece 2 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı kısa sürede müdahale ederken, çıkan yangın apartman sakinlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Panikleyen apartman sakinleri, sokağa döküldü. Olay esnasında dumandan etkilenen yaşlı bir kadına sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yapıp akabinde ambulansta gözlem altına aldı.

Daha sonra kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evde kimsenin olmadığını öğrendiler. Ev sahibinin komşuları aileye ulaşarak Balıkesir'de bayram tatilinde olduklarını öğrenip, hemen ardından ekiplere bildirdi.

Yangın, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Çıkan yangın sonrasında ev büyük ölçekte maddi zarar gördü.