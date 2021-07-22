13 ve 16 yaşında iki kardeş Kandıra'da boğuldu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkiinde 3 kişi denize girmek istedi.
Edinilen bilgilere göre 35 yaşındaki Nihal G. ile 16 yaşındaki Kardelen G. ve 13 yaşındaki Atakan G. isimli iki kardeş, yüzmek için girdikleri denizde kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri ve vatandaşlar tarafından yapılan müdahale ile denizdeki 3 kişi karaya çıkartıldı.
İki kardeş hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerden Kardelen G. ve Atakan G. isimli iki kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen Nihal G. ise Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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