Hakim mağduru görmeden cinsel tacize beraat verdi

Cevat Yeşilbaş'a 14 yaşındaki Z.A. ile zihinsel engelli Ş.B.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı. Mahkeme hiç dinlemediği Ş.B. yönünden cezaya yer olmadığına, Z.A. yönünden ise 6 yıl 8 ay cezaya hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Ş.B.’nin ifadesi alındı. Mahkeme Ş.B. yönünden yine cezasızlık verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, Fatih'te cami tuvaletinde çalışan 64 yaşındaki Cevat Yeşilbaş, 2016-2017 yılları arasında yüzde 50 zihinsel engelli Ş.B. ile 14 yaşındaki Z.A.’ya cinsel saldırıda bulundu. Başsavcılık, Yeşilbaş’a toplamda 33 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Yeşilbaş ifadesinde Ş.B. ile cinsel ilişkiye girmediğini, Z.A.’ya da tokat attığı için kendisine iftira attığını öne sürdü.

Hürriyet gazetesinden Ayşegül Usta'nın haberine göre Z.A., İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yaşananları pedagog eşliğinde anlattı. Mahkeme Ş.B.’yi bulamadığı için dinlenilmesinden vazgeçti ve davayı karara bağladı. Ş.B.’nin zihinsel engeli dışarıdan bakınca anlaşılmadığı için Cevat Yeşilbaş’a ceza verilmedi, Z.A. yönünden ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Dosya itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, Ş.B.’nin dinlenmemiş olması ve Z.A. yönünden sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar suçunun oluşup oluşmadığının kararda tartışılmadığını belirterek kararı bozdu.

'Kızım kendini ifade edememektedir'

Bozma kararının ardından Ş.B.’ye memleketi Bafra’da ulaşıldı. Ş.B. talimatla verdiği ifadesinde, "Yeşilbaş ve Z. A.’yı tanımıyorum. Kendisi ile cinsel ilişkiye girmedim. Ancak kendisinden şikâyetçiyim. Yüzümü dahi görmesini istemiyorum" dedi. Ş.B.’nin babası A.G. ise "Sanıktan şikâyetçiyim. Kızım kendini ifade edememektedir. Eşi ile boşanma davası mevcut. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

İkinci kararda daha az ceza

Davayı geçtiğimiz hafta ikinci kez karara bağlayan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Yeşilbaş hakkında Ş.B.’nin akıl hastalığı bulunduğunu bilmediğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Yeşilbaş, mağdur Z.A.’ya yönelik 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.