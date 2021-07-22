Aşırı sıcaklara 3 gün ara: Kuvvetli yağış geliyor

Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Tahminlere göre sağanak 3 gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Hava sıcaklıklarında birkaç derece düşüş yaşanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugünden itibaren Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde yağışla beraber sıcaklık düşüşü bekleniyor. İstanbul’da 35 dereceye yaklaşan sıcaklıklar 28 dereceye kadar inecek.

Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğu kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel bakımdan kuvvetli olması bekleniyor.

Orta Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.