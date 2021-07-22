Doğu Karadeniz yine sele teslim: Artvin'de bir kişi kayboldu

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü. Sel sularına kapılan bir kişinin kaybolduğu belirtilirken, Arhavi'de valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki yamaçlarda kopmalar oldu.

Ardeşen'e bağlı Tunca beldesindeki derelerin su seviyesi yağış nedeniyle yükseldi, Fındıklı'dan geçen Arılı Deresi ise taştı. Bu nedenle tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu.

İlçelerde ulaşımı sağlayan bazı yollar da derelerin taşması sonucu trafiğe kapandı.

© İHA Karadeniz'de sel

Artvin'in Arhav ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle gündelik hayat durma noktasına geldi.

Sel sularına kapılan bir kişinin kaybolduğu belirtilirken, ilçede valilik tarafından kriz merkezi oluşturuldu.

Meteoroloji'den uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

© İHA Doğu Karadeniz yine sele teslim

Kuvvetli yağışların aralıklı ve yerel olarak yarın sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Düzce sağanağa teslim oldu

Düzce'nin köylerinde sağanak nedeniyle dereler taştı. Kocaeli Kartepe'deyse Paçacık deresinin 18 gün sonra ikinci kez taşması nedeniyle Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol ulaşıma kapandı.

Aşırı yağış nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Uğur köyünde derelerin suyu yükseldi. Su baskınları yaşandı.

Suyun beraberinde getirdiği toprak ve taşlar yolları kapladı. Derenin yanındaki bir ev ve otomobil zarar gördü. Taşkın nedeniyle kapanan köy yolları, iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Kocaeli Kartepe'deyse bir saat süren yoğun yağışın ardından Paçacık deresi taştı. 18 gün sonra ikinci kez taşan dere nedeniyle su baskını oluştu. Kartepe ile Sapanca ilçeleri arasındaki yol kısa süreli ulaşıma kapandı.