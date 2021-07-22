TV8'de Galatasaray-PSV maçında gösterilen yasa dışı bahis sitesi reklamları RTÜK'e taşınıyor

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile oynadığı maçı naklen yayınlayan TV8'in, reklam panolarına yasa dışı bahis sitesi reklamlarını göstermesiyle ilgili pazartesi günü girişimde bulunacağını söyledi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Galatasaray-PSV Eindhoven maçında yasa dışı bahis reklamları gösteren TV8 ile ilgili açıklama yaptı.

Taşçı, paylaşımında "#PSVvGS maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8 in bu tavrı görmezden gelinemez. RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım" ifadesini kullandı.

Maçı anlatan spiker Melih Gümüşbıçak, sosyal medyaya da yansıyan tartışmalarla ilgili, "İstanbul'dan arkadaşlarım uyarılarda bulundu. Hollanda'da sanal reklam uygulaması nedeniyle bu reklamlar ilk yarıda vardı. Donmaların nedeni sanal reklam uygulamasıdır. TV8'in bu konuyla bir ilgisi yoktur. Gelir alınması söz konusu değildir. Durum farkına varınca hemen düzeltildi" dedi.

Acun Ilıcalı da yaptığı açıklamada, uygulanan sanal reklamların bilgilerinin dışında olduğunu belirterek "TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.

Sanal reklamlar ve yaşanan teknik sorunun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklandığını belirten Ilıcalı, "Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8’in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir" dedi.

#PSVvGS maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı yapan TV8 in bu tavrı görmezden gelinemez

RTÜK’ün görevini yapması için Pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım pic.twitter.com/HelYSYZq32 — İlhan Taşcı (@ilhantasci) July 21, 2021

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