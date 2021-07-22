Mehmet Barlas: O dönem Erdoğan cumhurbaşkanı olsaydı, 12 Adalar'ın tartışılmadan Yunanistan'a verilmesine razı olmazdık

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemini oluşturan konuların irdelendiği zaman, bir gündem yığılması olduğunun gözlemlenebileceğini söyledi.

"Bu gündem maddeleri arasında Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren dramatik gelişmeler yanında, hemen her gün yer alan güncel gelişmeler de vardır" diyen Barlas, şöyle devam etti:

"Ancak Cumhurbaşkanı'nın çok önemli gördüğü gündem maddeleri ile muhalefetin önem verdikleri pek aynı değildir. Örneğin, Kanal İstanbul veya Çanakkale Köprüsü benzeri projeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için var olmak ya da olmamak gibidir... Ama muhalefet mesela Kanal İstanbul'u yok sayıyor."

Barlas, "2023 Cumhurbaşkanı seçimi yaklaştıkça, bugünden kırılmalarının sayısı çok artacaktır" görüşünü dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

"Geçmişte cumhurbaşkanı veya başbakan olarak Türkiye'nin sorumluluğunu taşıyan isimlerin bugünlere bıraktıkları çözümsüzlükleri düşünürseniz, gündeme sahip olmak ile o gündemi çözüme kavuşturmanın farklı şeyler olduğunu görürsünüz. Örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yoğun biçimde gündemine aldığı Kıbrıs da, Avrupa Birliği üyeliği de çözümsüz biçimde bugünlere aktarılmadılar mı? Ya da 1947 Paris Antlaşması sırasında Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olsaydı, 12 Adalar'ın tartışılmadan Yunanistan'a verilmesine razı olmazdık.

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