Sabah yazarı Müderrisoğlu: MHP'nin de kabine bileşiminde düşünülmesinin zamanı geldi mi?

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğu yazısında "MHP'nin de kabine bileşiminde düşünülmesinin zamanı geldi mi? Burada esas olan ittifakın gerekliliği ve sürdürülme şartlarıyla ilgili kafa yorulması sadece" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, bugün yayımlanan yazısının 'Cumhur'da, modeliteyi güncellemek gerekir mi?' başlıklı bölümünde "Cumhur İttifakı hemen her vesile ile ya gündem maddesi ya da yıpratmaya konu oluyor. İttifakın özgün karakteri, an itibariyle siyaset ve devlet okumasında partilerin buluştuğu ortak payda birçok çevrede hazmetme kapasitesi sorunu olarak dışa vuruyor" görüşünü dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olası gelişmeleri öngördüğü için ittifaka dair bağlılığı vurgulamaktan geri durmadığını belirten Müderrisoğlu, "Bunu ya grup toplantıları ya da resmî açıklamalarıyla yapıyor. Bahçeli, kendi tutumunu pekiştirir, partisinin kimliğini korumayı da gözetirken, çoğu kez 'siyasi alana ya da AK Parti'ye ayar veriyor' tarzı eleştirilerden de kurtulamıyor" ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu, devamında şunları kaydetti: