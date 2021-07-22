Şile'de denize girmek yasaklandı: 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayıp

İstanbul Şile'de, şiddetli rüzgar ve dalgadan dolayı denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi kayboldu. Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken denize girmek yasaklandı.

Şile Ayazma Plajı'nda denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cenazesine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı.

Şile ve Kandıra plajlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.