Akbaşoğlu: Allah korusun Cumhur İttifakı kaybettiğinde yerli otomobilimizin başına neler geleceğini kimse tahmin edemez

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrılarına cevap veren Akbaşoğlu, "Erken seçime karar verecek olan parlamentodur. Parlamentoda da çoğunluk kararıyla ancak erken seçim kararı alınabilir. Gerek AK Parti gerekse MHP net şekilde yetkili kurulları ve genel başkanları marifetiyle seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını defalarca deklare ettiler. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Herhangi bir erken seçim kararı söz konusu değil" dedi.

'En ufak tereddüt yok'

Akbaşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin azalmasıyla 1 Temmuz itibarıyla normalleşme süreci başladığını, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı özlediğini anlatarak şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız da milletle bir araya gelmeyi, onlara dokunmayı, onların taleplerini almayı özlemiş vaziyette. Dolayısıyla 1 Temmuz ile sahalara da inilmiş oldu ve yatırım programları ve açılışlar marifetiyle gidilen illerde de teşkilat toplantıları şeklinde bir program uygulanıyor. Aslında bir erken seçim yok, zamanında yapılacak seçimlere erkenden hazırlık söz konusu. Dolayısıyla biz seçimle ilgili zamanında yapılacağı vurgusunu tekrarlıyoruz. Bu konuda en ufak bir tereddüt yok. Bununla beraber halkımızın arasına, vatandaşlarımızın dertlerini dinlemeye, yaptığımız hizmetleri anlatmaya, onların taleplerini almaya dönük çalışma startını da vermiş vaziyetteyiz.

TBMM 1 Ekim'e kadar yasama çalışmalarına ara verdi. Bütün milletvekillerimiz bu sürede vatandaşlarımızın arasında olacak. Milletvekillerimiz, 19 yıllık AK Parti iktidarında yapılan hizmetleri, eserleri ve yatırımları vatandaşlarımıza anlatacaklar. Vatandaşlarımızın taleplerini, dertlerini dinleyecekler ve inşallah 1 Ekim'de yasama faaliyetlerinin tekrar başlamasıyla gerekli yasal düzenlemelere dönük biz de üzerimize düşeni ortaya koyacağız."

AK Parti iktidarlarının 19 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini ortaya koyduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Vatandaşımıza hem bugüne kadar yaptıklarımızı hem de 2023 ve 2053 vizyonlarımız çerçevesinde yapılacak olanları ancak şimdiden başlarsak anlatabiliriz şeklinde bir yaklaşımın tezahürü olarak 2023 seçim startını şimdiden vermiş olduk" değerlendirmesinde bulundu.

'Amerikan mandasına doğru bir yönelim içindeler'

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan önderliğinde bir bölge gücü olmaktan küresel süper lig oyuncusu olmaya, oyun kurucu olmaya doğru adım adım ilerliyoruz" diyen Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu inkıtaya uğratmak isteyenler; 2023 seçimlerinde, o bir ara muhalefeti desteklemek suretiyle, 'Sayın Erdoğan'ı indireceğiz.' diyen, bidon kafalı, Dalton kardeşlerin ortaya koyduğu birtakım projeksiyonlara göre, muhalefeti genişletip, kendi aralarında kayıkçı kavgası yapıyormuş gibi görünüp, tabanlarını genişleterek Erdoğan'ı nasıl alaşağı edeceklerinin stratejik planlarını yapıyorlar. 'Manda ve himaye kabul edilemez.' diyen Mustafa Kemal Paşa'nın kurduğu partinin bugünkü sözcüleri, Amerikan mandasına doğru bir yönelim içindeler. 'Bizi görün, gözetin. 'Biz, sizin çocuklarınız oluruz.' mesajı veriyorlar.

Diğer taraftan da Amerika'da kurulan bir vakıf var, Türkiye'de kurulan bir yapı var. Kendi içlerinde bir paralel yapı oluşturmuşlar. Bu çerçevede bir mandacı zihniyetle 2023 ile beraber Türkiye'nin yönetimine talip olan bir muhalefet anlayışı var. İşte 2023 seçimleri; manda ve himayeye dayalı, sırtını teröre, yalana, birtakım uluslararası odaklara yasladıklarını söyleyenler ile tamamen millete, milli iradeye, bu milletin öz değerlerine yaslayanlar arasında geçecek bir seçim olması münasebetiyle önemli."

'Nuri Demirağ'ın uçaklarını pert ettiler'

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 2023'ün yalnızca bir seçim olmadığını, sadece Türkiye için değil aynı zamanda bütün dünya için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirtti. Akbaşoğlu, şöyle konuştu: