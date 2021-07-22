Esenler'de 20 yaşındaki kadın babası tarafından öldürüldü

İstanbul'un Esenler ilçesindeki Fatih mahallesinde bir apartman dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Evde bilekleri kesik halde bulunan 40 yaşındaki H.U. hastaneye kaldırıldı. H.U.'nun 20 yaşındaki kızı Zeynep U.'yu boğarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Komşu Ramazan Yılmaz, "Gece 01.00 - 01.30 sıralarında hane reisinin eve gittiğini gördüm kızıyla beraber. Olaya şahit oldum. Kızıyla beraber evdeydi. Dört kişi yaşıyorlardı. Sabah 8:30 sıralarında bağırış sesleri geldi. Dumanlar vardı. İtfaiye geldi, camları filan kırdılar. Evde yok diye biliyorlar ama ben ısrarla söyledim, evdeler diye. Hane reisini hastaneye götürdüler galiba. Diğerleri belirsiz. Tanımıyoruz. Komşularıyla fazla irtibatlı değillerdi, kendi hallerinde bir aileydi" dedi.