Belediyenin aldığı ‘teknelerinizi park yerine çekin’ kararı, tekne sahipleri tarafından tepkiyle karşılandı

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, bayram öncesinde Kumburgaz sahilinde yüzme alanı içerisinde yer alan özel tekne ve tonozların, gösterilen tekne park yerlerine çekilmesi için zabıta ekipleri aracılığıyla bildirimde bulundu.

Bu karar, evlerinin hemen önündeki sahil şeridinde teknesi olanları rahatsız etti. Arife günü öncesi olan 18 Temmuz'da özel tekne sahipleri, denizde kortej oluşturup korna ve düdük çalarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Toplanan yaklaşık 100 tekne sahibi, Türk bayrakları açarak karara karşı çıktıklarını duyurdu.

‘Bayram üstü 30-50 zabıta teknelerle anons yaparak bizi taciz ettiler, biz rahatsız olduk’

Tekne kortejinde konuşma yapan Yıldıray Ersöz, 50 yıldır Kumburgaz sahilinde tekne sahibi olduğunu ifade etti. Ersöz, "Belediyemiz yanlış ve hatalı olarak nitelendirdiğim bir uygulama yapmaktadır. Teknecilere baskı uygulayarak teknelerimizi ipin dışına yani yaklaşık iki metre derinlikte bir suya çekmemiz istenmiştir. Buranın halka açık olduğunu, plaj olduğunu iddia etmektedir. Boynumuz kıldan ince, dışarı almaya çalıştık ama düşünebiliyor musunuz, gece 12'de denizden gelmişiniz, balıktan gelmişiniz yüzerek karaya çıkacaksınız, sabahın 5'inde yüzerek tekneye bineceksiniz. Bunlar bize saçma geldi tabii. Kendilerine ulaşmaya çalıştık ulaşamadık, fakat bayram üstü 30-40-50 zabıta teknelerle anons yaparak bizi taciz ettiler, biz rahatsız olduk. Tekneci arkadaşlar bir şekilde kendimizi ifade etme amaçlı toplandık. Bir gezi düzenledik" dedi.

‘Bakın ben 50 yıldır buradayım, 15 tane insan hayatı kurtardım’

Ersöz, "Madem ki böyle bir sorun var çözülmesi gerekiyor. Başkanımızın bizden bir talebi var, toplasın bizi denizle ilgiliyse denizcilerle çözsün bunu. 50 yıldır biz burada bir düzen tutturmuşuz gidiyor. Tekneler hayati tehlike yaratıyor diyorlar. Bakın ben 50 yıldır buradayım, 15 tane insan hayatı kurtardım. Teknelerimiz araba değil ki, yan yana sıfır park etmiş halde değiller. Hepsinin birbirine çarpmaması için aralarında belli bir mesafe var ve kimsenin yüzmesine engel teşkil etmiyor. 'İplerin diğer tarafına alın ya da bağlı olduğunuz limanlara gidin' dendi. Bağlı olduğumuz liman başkanlarıyla görüştük. Liman başkanlarımız, 'Bağlamakla yükümlüyüm, sizi barındırmak yükümlülüğüm yok, zaten yerim yok, sakın ha gelmeyin' dediler” dedi.

‘Bizim teknelerimiz denizin süsü, güzelliği’

“Topu topu zaten bu tekneler burada yazın üç ay duruyor ve tekne dediğimiz taşıt, bir geminin filikasından ibaret” sözlerini kullanan Ersöz, “Yani kıyıya yanaşmasında herhangi bir sakınca yok. Bir yatınız varsa, böyle bir filika bulundurmak zorundasınız, kıyıya yanaşmak için. Ben şimdi teknemi oraya bağlayayım da bir de o tekneme gitmek için filika mı alayım. Yani anlamsız şeyler, bilinçsizce yapılmış işlemler. Belediyemizin bayram üstü böyle bir zulüm yapmasını tekneci arkadaşlar birlikte yadırgıyorum. Bizim teknelerimiz denizin süsü, güzelliği. Buraya gelen bir insan önce teknemi arkasına fon yapıp çekiyor. Bizim denizden, martıdan bir farkımız yok. Lütfen bizi taciz etmeyin, rencide etmeyin" diye konuştu.

‘Tekneler kaldırılmıyor’

Büyükçekmece Belediyesi yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Güzelce'den Kumburgaz'a kadar olan bölge insanların denize girdiği bölge. Oradaki kayıklar ve tekneler gelişigüzel olarak insanların denize girdiği yere bırakılıyor. Dubaları, çıpaları denize giren insanlar da rahatsızlık yaratıyor. Tekneler kaldırılmıyor. İnsanlardan gelen şikayet nedeniyle düzenlemek için üç ayrı nokta belirlenmiş, yaz sezonunda oralara çekmeleri isteniyor" denildi.