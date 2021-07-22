Diyarbakır'da seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü hurdaya döndü

Diyarbakır'dan Antalya'ya seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Alevler otobüsü sarmadan yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kurban Bayramı tatili için Diyarbakır’dan Antalya’ya gitmek üzere yolcularını alan otobüs seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüs yol üstünde durarak yolcuları tahliye ettikten sonra çevredekilerin de yardımıyla bagajlar boşaltıldı.

Arka kısmında başlayan yangın otobüsü sarmadan tahliye edilirken yolcular otobüsten koşarak uzaklaştı.

Çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi yeterli gelmezken bu sırada yanan otobüste bir patlama meydana yaşandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araca müdahale edilerek söndürüldü.

Öte yandan hurdaya dönen otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılıp trafiğin yeniden normale dönmesi sağlandı.

Diyarbakır'da seyir halindeyken yanmaya başlayan yolcu otobüsü hurdaya döndühttps://t.co/rK2ndxAjWG pic.twitter.com/REJBKYt95r — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 22, 2021

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