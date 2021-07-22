Sedat Peker, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu: 'Hastalığım biraz ağır geçiyor'

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda ailesiyle birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını söyledi.

Bulunduğu ülkede Kovid vakalarının çok az olduğunu belirten Peker, "Benim şansıma evdeki 3 görevli yardımcı bayan, 2 güvenlik görevlisi arkadaş, Türkiye’den beri yanımda olan bir yol arkadaşım, oğullarım Celalhan ve Boğaçhan, sevgili eşim, küçük kızım Mila ve ben koronavirüse yakalandık" dedi.

Peker, "Benim hastalığım biraz ağır geçiyor, akciğerimde küçük bir bölgeye de nüfuz etmiş ancak yüce Allah'ın izniyle bize bir şey olmaz. Biz ne savaşlar gördük, bunlar bize olsa olsa tatbikat olur. Sizlerin duası ve yüce Allah'ın yardımı bizimle olduktan sonra hiçbir şey olmaz" ifadesini kullandı.

3-Benim hastalığım biraz ağır geçiyor, akciğerimde küçük bir bölgeye de nüfuz etmiş ancak Yüce ALLAH’ın izniyle bize bir şey olmaz. Biz ne savaşlar gördük, bunlar bize olsa olsa tatbikat olur. Sizlerin duası ve Yüce ALLAH’ın yardımı bizimle olduktan sonra hiçbir şey olmaz. — Sedat Peker (@sedat_peker) July 22, 2021

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