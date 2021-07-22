Roman yazan lise öğrencisi, tarlada çapa yaparak kitabını bastırdı

Erciş Karakoyunlu Lisesi son sınıf öğrencisi Yusuf Ceylan, 'Karanlığın Meşalesi Avcılar' adlı 136 sayfalık romanını bir yılda tamamladı.

Tarlada çapa yaparak kazandığı parayı kitabı bastırmak için kullanan Ceylan, "Hep kendi kitabımı çıkarma hayalim vardı ve bunu hayata geçirmek istedim. Bir yıl boyunca büyük emek vererek bir roman yazdım. Kitabı çıkartmak için boş kaldığım zamanlarda tarlalarda yevmiyeci olarak çapa yapıp, paralarımı biriktirip kendi kitabımı çıkarttım" ifadesini kullandı.

Ceylan, kitabını hediye edince babasının çok şaşırdığını ve duygulandığını belirterek "Kitap okumanın önemine dikkat çekmenin ne kadar önemli olduğunu babama yaşattığım için çok mutluyum. Annem ise yazdığım romanı kitapseverlere hediye etmemi söyleyince ben de parklarda oturan insanlara kitabımı hediye ettim" diye konuştu.

Bir ekmek fırınında usta olarak çalışan üç çocuk babası Sait Ceylan ise oğlunun kitap yazdığı için çok gururlandığını söyledi.

Ceylan, "Bir gün elinde bir kitapla gelince şaşırdım. Yusuf kendi kitabını çıkartıp ilk bana hediye etti. Çok gururlandım. Kitabı okumamı istedi. Ben de kendisine söz verdim bundan sonra kitap okuyacağımı söyledim. Allah emeklerini boşa çıkartmasın inşallah" ifadesini kullandı.