Pandemi günlerinde dijital müzayedeler arttı: ‘1 liraya da ürün satılıyor’ 

Koleksiyoncuların takip ettiği müzayedeler pandemi döneminde dijitale taşınınca bu etkinliklere katılım da arttı. Albayrak Mezat’ın sahibi Alper Ateş, mezatlarda yalnızca çok pahalı ürünler satıldığı şeklinde kanının yanlış olduğuna işaret ediyor, koleksiyon yapmak isteyenleri bilinçli şekilde ürün satın almaları konusunda uyarıyor.

Koronavirüs sürecinde online müzayedelere ilgi arttı. Birçok müzayede evi, değerli ve seçkin eserler ve koleksiyon parçalarını online müzayede ile koleksiyonerlerin beğenisine sunuyor.

Koleksiyonerliğin “bir tutku olduğunu” ifade eden Albayrak Mezat’ın sahibi Alper Ateş, dijital müzayedelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Koleksiyon bir tutku. Koleksiyonun başlangıcı, çocukluğunuzla ilgili, geçmişinizle ilgili yaşadığınız bir olayla ilgili sizi o anıya götüren objelerin belirli bir düzen ve kuralla toplamaktır. Biz normal dönemde kendi ofisimizde veya müzayede salonlarında müzayedelerimiz yapardık. Daha iç içe bir ortam olurdu. Pandemiyle birlikte sistem değişti. Pandemi ile bile birlikte bizde dijitale döndük. Artık salon müzayedeler tarih olacak.”

‘Yüz yüze müzayede tarih olabilir’

Ateş müzayedelerin dijital ortama taşınmasıyla birlikte koleksiyonerlerin sayısının arttığına da vurgu yaparak “İçinde bu ruhu taşıyan ama bunu daha önce yapmayan, ya da hangi müzayedeyi tercih edeceğini bilmeyen, farklı düşüncelere sahip olan arkadaşların ön yargıları yıkıldı. Salon müzayedesi denildiğinde insanlar çok pahalı ürünlerin satıldığını düşünüyordu. Biz mezatlarımızda bir liraya da 10 bin liraya da ürün satıyoruz” dedi.

‘Zaman ve para ayırmak şart’

Koleksiyonerliğe başlamayı düşünen kişilere Ateş, “Koleksiyonun yapmayı düşündükleri konuyu minimalize etmeleri gerekiyor. Bir şeyin koleksiyonu yapmak ona zaman ayırmak, onla ilgili daha ileri seviye taşımak gerekir. Birden çok şeyle ilgilenirseniz daha fazla zaman ve para ayırmanız gerekir” uyarısında da bulundu.