Yola onlarca kesik hayvan kafası atıldı

İstanbul Arnavutköy'de Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bir kepçe yardımıyla onlarca büyükbaş hayvan kafası caddeye döküldü.

Kesilmiş kafaları görenler duruma tepki gösterirken, yine çok sayıda hayvan kafası da aynı cadde üzerindeki çöp konteynerine atıldı.

Sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular yayılmasına sebep olan hayvan kafalarının bir kepçe ile getirilerek yola döküldüğü iddia edildi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Alagöz, eşiyle yürüyüşe çıktığı sırada cadde üzerinde çok sayıda kurbanlık hayvan kafasının gelişigüzel atıldığını gördüğünü söyledi. Yoldan çocukların geçerken gördükleri manzara karşısında korktuklarını da söyleyen mahalle sakinleri, bu görüntüye sebep olanların cezalandırılmasını istediler.