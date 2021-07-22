Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaralı sokak hayvanları için yeni uygulama: 'E-Pati'

Ankara Büyükşehir Belediyesi web sitesinde yer alan 'E-Pati' uygulamasıyla 'Başkent 153' hattını arayarak yaralı sokak hayvanlarını ihbar eden vatandaşlar, yaralı hayvanların durumundan online olarak bilgi sahibi olabilecek. Hayvanseverler, 'epati.ankara.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek uygulamayla, kedi ve köpek sahiplenebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 'E-Pati' projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 'www.ankara.bel.tr' internet sitesine entegre edilen uygulamayla, Başkent 153'ü arayarak yaralı sokak hayvanlarını ihbar eden vatandaşlar, bundan sonra tedavi edilme sürecindeki hayvanların durumunu online olarak da takip edebilecek.

T24'ün ANKA'dan aktardığına göre, 1 Temmuz'dan itibaren hizmete açılan ve 'epati.ankara.bel.tr' adresinden ulaşılabilecek uygulama sayesinde vatandaşlar, kedi ve köpek de sahiplenebilecek.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, E-Pati uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

“İlimiz genelinde trafik kazası başta olmak üzere ortopedik, travmatik veya kanamalı vakalarda sokak canlarımıza Başkent 153 üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda veterinerlik hizmeti vermekteyiz. Bu konuda sağduyulu vatandaşlarımız ve yerel hayvan koruma görevlisi gönüllüler günün belli bir zaman diliminde telefon aracılığıyla bilgi alıyorlardı. Artık 'epati.ankara.bel.tr' adresi üzerinden 7/24 anlık bilgilerini online olarak da ihbar sahiplerimiz görebilecek.”

Büyükşehir Belediyesi, e-pati uygulamasıyla Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER), Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ve Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine de imkan sağlayacak.

18 yaşını doldurmuş olma şartının arandığı hayvanseverler, “e-pati.ankara.bel.tr” adresi üzerinden sahiplenmek istediği kedi veya köpeği seçebilecek. Kimlik fotokopisi ve ikametgâh beyanı ile birlikte başvuruda bulanabilecek olan hayvanseverlere sahiplenme tutanağı düzenlenecek.