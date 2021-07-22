Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı: ‘Atlantik çağının sonuna geldik’

Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı ‘Afganistan’da Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik’ başlığı ile toplanan Dünya İslami Uyanış Kurultayı konferansında Türkiye’yi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek temsil etti.

Zirve’nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler başdanışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. Velayeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin barış, güvenlik ve kalkınma yolunda Afganistan ulusuna verdiği desteği vurguladı.

‘Türkiye’de NATO’ya karşıyız, üslerinin tamamen Türkiye’den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz’

Türk milletinin Amerikan emperyalizmi ile savaştığını söyleyen Perinçek, “Biz Vatan Partisi olarak Türkiye’de NATO’ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye’den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmi ile savaşmaktadır. Türk ordusu Amerika emperyalizmi ile savaşmaktadır ve 2015 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü örgütüne karşı Fetullah terör örgütüne karşı büyük başarılar kazanmıştır” dedi ve ekledi:

“Aynı zamanda Türk ordusu ABD’nin Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde İsrail ile birlikte kurduğu Amerika-İsrail koridorunu yarıp geçmiştir. Dolayısıyla biz de Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak ve Türk devleti olarak hem bölge halklarının hem de Afganistan halkının mücadelesine Türkiye’den kardeş dayanışmasını ve desteğini gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.”

Afganistan halkının Amerika’ya karşı kahramanca direndiğini dile getiren Perinçek, “Afganistan halkının Amerikan emperyalizmine karşı, NATO müdahalelerine karşı, NATO tertiplerine karşı bundan sonra yürüteceği mücadelede emin olun Türk devleti, Türk milleti ve en başta Vatan Partisi sizinle birlikte olmaktadır ve size teşekkür borçluyuz. Amerika’ya kahramanca direndiniz başınızı dik tutunuz, size sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

‘Asya’nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır’

Bölge ülkelerinin işbirliğine dikkat çeken Perinçek, “İran ve Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin birliği, Orta Asya devletlerinin birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi diğer bütün Asya’nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozacaktır. O bakımdan biz bölge ülkelerinin ve bütün Asya ülkelerinin ve halklarının, ekonomide, kültürde ve siyasette birliğinden yanayız. Bu birliğin daha da güçlenmesi daha ileri adımlar atması ve daha iyi biçimlerde hayata geçmesi için mücadelede sonuna kadar varız” diye konuştu.

‘Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir’

“İnsanlık Asya çağına girmiştir” diyen Perinçek, “Atlantik çağının sonuna geldik. Atlantik’in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada Asya’da ve Afganistan’da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Şimdi yeniden Asya’dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacıdır. Asya uygarlığı insanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır ve Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır” ifadelerini kullandı.