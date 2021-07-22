Kayıt
18:26 22 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı

    Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı: ‘Atlantik çağının sonuna geldik’

    © Fotoğraf : Vatan Partisi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028925_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_8c767f95cff389e784d714711ce3c3ae.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107221045028963-dogu-perincek-dunya-islami-uyanis-kurultayina-katildi-atlantik-caginin-sonuna-geldik/

    Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katılan Perinçek “Atlantik çağının sonuna geldik. Atlantik’in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada Asya’da ve Afganistan’da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir” dedi.

    Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı ‘Afganistan’da Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik’ başlığı ile toplanan Dünya İslami Uyanış Kurultayı konferansında Türkiye’yi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek temsil etti.

    Zirve’nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler başdanışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. Velayeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin barış, güvenlik ve kalkınma yolunda Afganistan ulusuna verdiği desteği vurguladı.

    ‘Türkiye’de NATO’ya karşıyız, üslerinin tamamen Türkiye’den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz’

    Türk milletinin Amerikan emperyalizmi ile savaştığını söyleyen Perinçek, “Biz Vatan Partisi olarak Türkiye’de NATO’ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye’den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmi ile savaşmaktadır. Türk ordusu Amerika emperyalizmi ile savaşmaktadır ve 2015 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü örgütüne karşı Fetullah terör örgütüne karşı büyük başarılar kazanmıştır” dedi ve ekledi:

    “Aynı zamanda Türk ordusu ABD’nin Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde İsrail ile birlikte kurduğu Amerika-İsrail koridorunu yarıp geçmiştir. Dolayısıyla biz de Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak ve Türk devleti olarak hem bölge halklarının hem de Afganistan halkının mücadelesine Türkiye’den kardeş dayanışmasını ve desteğini gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.”

    Afganistan halkının Amerika’ya karşı kahramanca direndiğini dile getiren Perinçek, “Afganistan halkının Amerikan emperyalizmine karşı, NATO müdahalelerine karşı, NATO tertiplerine karşı bundan sonra yürüteceği mücadelede emin olun Türk devleti, Türk milleti ve en başta Vatan Partisi sizinle birlikte olmaktadır ve size teşekkür borçluyuz. Amerika’ya kahramanca direndiniz başınızı dik tutunuz, size sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

    ‘Asya’nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır’

    Bölge ülkelerinin işbirliğine dikkat çeken Perinçek, “İran ve Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin birliği, Orta Asya devletlerinin birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi diğer bütün Asya’nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozacaktır. O bakımdan biz bölge ülkelerinin ve bütün Asya ülkelerinin ve halklarının, ekonomide, kültürde ve siyasette birliğinden yanayız. Bu birliğin daha da güçlenmesi daha ileri adımlar atması ve daha iyi biçimlerde hayata geçmesi için mücadelede sonuna kadar varız” diye konuştu.

    ‘Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir’

    “İnsanlık Asya çağına girmiştir” diyen Perinçek, “Atlantik çağının sonuna geldik. Atlantik’in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada Asya’da ve Afganistan’da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Şimdi yeniden Asya’dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacıdır. Asya uygarlığı insanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır ve Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır” ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Perinçek: Süleyman Soylu'yu hedef aldığınız zaman Türkiye'yi hedef alıyorsunuz
    Perinçek: Bana suikast düzenleyen kişi İYİ Parti milletvekili
    Perinçek: Bana suikast planı yapan kişi İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu
    Etiketler:
    Afganistan, Doğu Perinçek, Vatan Partisi, Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Çin, İran, Rusya, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yüzlerce yıllık köy olan yerleşim yeri, denizin kıyısında kurulmuş durumda. Turkuaz rengi denizi, sakinliği ve doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.
    7 tane tabelası olmasına rağmen bulunamayan Marmara'nın gizli cenneti: Karacaali Köyü
    Karikatür
    Ben & Jerry’s Yahudi yerleşimlerinde dondurma satmayı bitirme kararı aldı
    İnfografik
    Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı Checkmate
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet