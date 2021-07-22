AK Parti heyeti Bakü’ye gidiyor

Azerbaycan’da iktidardaki Yeni Azerbaycan Partisi’nin Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, 25 Temmuz’da gelecek olan AK Parti heyetinin Bakü’de ülke yetkilileriyle görüşeceğini belirterek, “Ardından, 28 Temmuz’da Gence’de yapılacak ortak konferans sırasında, Şuşa Beyannamesi ile ilgili konular ele alınacak” açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz’da iki ülke arasında 'Şuşa Beyannamesi'ni imzalamıştı. Beyanname, Azerbaycan ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel rolünü güçlendirmeyi ve otoritelerini artırmayı amaçlıyor.

Belgede, ortak ulusal çıkarlar açısından siyasi, askeri ve güvenlik alanlarında koordineli ve ortak eylemlerin teşvikine özel önem veriliyor. Üçüncü bir ülke veya ülkelerin tehdit veya saldırısı durumunda, BM Antlaşması’na uygun olarak karşılıklı yardımın sağlanması öngörülüyor.

Beyannamede ayrıca ulusal ekonomileri ve ihracatı çeşitlendirmeye yönelik çabaların yoğunlaştırılması, malların serbest dolaşımını organize etme mekanizmalarının oluşturulması, Zengezur koridorunun açılması, bölgedeki ulaşım ve iletişim bağlantılarının yeniden kurulması gibi güncel konular yansıtılıyor.