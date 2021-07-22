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    KAMU-AR: Memur ve emeklilerin aldıkları zammın yarısı, Temmuz’da artan gıda fiyatlarıyla eridi

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107221045029383-kamu-ar-memur-ve-emeklilerin-aldiklari-zammin-yarisi-temmuzda-artan-gida-fiyatlariyla-eridi/

    Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın araştırmasına göre, temel gıda fiyatlarında Temmuz'da aylık yüzde 4.2, yıllık yüzde 35.7'lik artış oldu. Kamu çalışanlarının maaşı ve emeklilerin aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılan yüzde 8.45 oranındaki zammın yarısı temmuz ayında gıda fiyatlarında yaşanan artışla gitti.

    Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, fiyatlarını Ankara'daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı ‘halkın enflasyonu’ araştırmasının Temmuz 2021 ayı sonuçları açıklandı.

    Araştırmaya göre, kamu çalışanlarının maaşı ve emeklilerin aylıklarına yılın ikinci yarısı için yapılan yüzde 8.45 oranındaki zammın yarısı Temmuz ayında gıda fiyatlarında yaşanan artışla eridi.

    Gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendi, yaz ayı olmasına rağmen Temmuz ayında da devam etti. Temmuz’da gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 4.2 oranında arttı.

    Temel gıda fiyatlarında bu yıl Ocak ayında yüzde 3.6, Şubat’ta da yüzde 2.8, Mart’ta yüzde 2.5, Nisan’da da yüzde 2.3, Mayıs’ta yüzde 1.8 ve Haziran’da yüzde 1.1 oranında artış yaşanmıştı. Temmuz’da ise bu artış yüzde 4.2 oldu.

    Temel gıda fiyatlarında Temmuz’da yaşanan artışta, meyve, sebze, bakliyat ve yağ fiyatları olmak üzere tüm gıda gruplarının fiyatlarında yaşanan artışlar belirleyici oldu.

    Temmuzda, ekmek, un, bulgur fiyatlarında, bulgur fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 0.5 oranında artış kaydedildi.

    Et ve balık grubu fiyatlarında tavuk eti fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 2.6 oranında artış yaşanan temmuzda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubunu fiyatlarında ise yüzde 3.4 oranında artış oldu.

    Yağ fiyatlarında geçen yılın son aylarından başlayan artış trendi Temmuz'da da devam etti ve yüzde 5.5 oranında artış gözlendi.

    Meyve fiyatlarının yüzde 8.8 oranında arttığı temmuz ayında sebze fiyatlarında ise bir önceki aya göre yüzde 11.7 oranında yükseliş yaşandı.

    Bakliyat fiyatlarının nohut ve mercimek fiyatlarındaki artış yüzünden yüzde 11.5 oranında arttığı temmuzda, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0.2 oranında arttı.

    Böylece, mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 76 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için temmuzda bu yıl haziran ayına göre yüzde 4.2 oranında daha fazla para ödendi.

    Ocak-Temmuz döneminde yüzde 19.8 oranında artış

    Gıda fiyatlarında Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 19.8 oranında artış yaşandı. Yılın ilk yedi aylık döneminde ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 8.8, et ve balık fiyatlarında yüzde 26.1 süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 20.4 oranında artış gözlendi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 23.3 oranında artış oldu.

    Bu dönemde meyve fiyatlarında yüzde 70 artış, sebze fiyatlarında yüzde 0.5 oranında düşüş kaydedildi. Bakliyat fiyatlarında yüzde 9 oranında diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 8.3 oranında artış oldu.

    Yıllık artış yüzde 35.7

    Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Temmuz 2020'ye göre) yüzde 35.7 oranında artış gözlendi. Bu yıl Temmuz’da geçen yılın Temmuz ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 24.8, et-balık fiyatlarında 17,8, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 35.1 oranında artış oldu.

    Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 53.9 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 69.1 sebze fiyatları ise yüzde 67.2 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 29.2 diğer gıda fiyatları ise yüzde 15.4 oranında zamlandı.

    Sepete dâhil edilen ürünlerin son 12 aylık ortalama fiyatlarının bir önceki 12 aylık dönemdeki ortalama fiyatlarıyla karşılaştırılarak hesaplanan 12 aylık ortalamalara göre de gıda fiyatlarında yüzde 30.7 oranında artış yaşandı.

    Yıllık ortalamalara göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 18.4, et ve balık fiyatları yüzde 17.7, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 28.5, yağ fiyatları yüzde 39.7, meyve fiyatları yüzde 43.6, sebze fiyatları yüzde 67.1, bakliyat fiyatları yüzde 25.2, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 9.9 oranında artış kaydetti.

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    Etiketler:
    Zam, Maaş, Memur, işçi, Artış, gıda fiyatları, KAMUAR, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Türkiye
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