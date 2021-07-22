İletişim Başkanı Altun: Habertürk'ü kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Habertürk'e tepki gösterdi.

Altun, Habertürk'ü kınadıklarını vurguladı ve "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor. Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz!" dedi.

Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor.

Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor.

Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız.

HABERTÜRKÜ KINIYORUZ! — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 22, 2021

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