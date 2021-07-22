Kahvaltı sofrasının ortasına ‘yorgun mermi’ düştü

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, evinin bahçesinde ailesi ile birlikte kahvaltı yapan Ömer Faruk Altay ve 5 kişinin bulunduğu kahvaltı sofrasının ortasına nereden atıldığı henüz tespit edilemeyen yorgun mermi düştü.

Sofrada bulunan tabağa isabet eden mermi ile parçalanırken, kısa süreli panik yaşandı. Olayda yaralanan olmazken, yorgun merminin nereden atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı.