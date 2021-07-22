Artvin'de dere kenarındaki ev sel sularına kapıldı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Artvin’in Arhavi ilçesinde Kapisre deresi Cumhuriyet mahallesinde daha önce sel tehdidi nedeniyle boşaltılan bir ev bugün sel sularına daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Sel suları evi yıkıp önüne katıp denize sürüklerken, görüntüler kayda alındı.

Öte yandan yine aynı dere üzerinde bir çimento kamyonunun harç makinesi de sel sularına kapılarak denize ulaştı.