Habertürk TV sunucusu Ersoy: Fahrettin Altun’un paylaşımını kınıyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un “Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" açıklamalarına Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy’dan yanıt geldi.

Ersoy “İletişim Başkanı’nın gazetecileri düzeltmek yerine bir kurumu doğrudan hedef alan açıklama yapması hakikaten şaşırtıcı. Ortada bir hata bile varsa, diyelim ki Habertürk yazarı hatalı bire yazmış olsa da bu şunu getirir; parti içerisinde biri yanlış yaptığında - o yanlışların içeriğini söylemeyeceğim- doğrudan partiyi veya ittifakı hedef almak ne kadar makuldur?” diye konuştu.

İletişim Başkanı Sn. Fahrettin Altun’un @HaberturkTV yi hedef alan açıklaması hakkında: 2 pic.twitter.com/XnhfkPyT30 — Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) July 22, 2021

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Gazeteci Ersoy “Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’nın prestiji Türkiye’nin prestijidir. Bu prestiji korumak herkesin vazifesidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nı o yorgunlukla medya karşısına, canlı yayına çıkartmak bir kazadır, bir hatadır bence. Onu da geçiyorum. Bu, Türkiye’nin uluslararası alandaki prestiji açısından da bir sorundur. Bunu şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekirken çıkıp da bir yazarının yazdığı yazı üzerine Habertürk’ü bu şekilde itham etmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben AK Parti’nin de böyle bir yaklaşımı olacağını düşünmüyorum. Herhalde AK Partili vekiller, bakanlar, meseleyi takip edenler fotoğrafa baktıklarında, o fotoğrafın ne ifade ettiğini objektif şekilde göreceklerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Fahrettin Altun’un bu paylaşımını ben de kınıyorum” ifadelerini kullandı.