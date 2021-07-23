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    Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum ve ABD İklim Müzakerecisi John Kerry

    Bakan Kurum, ABD Başkanı Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry ile bir araya geldi

    Abdulhamit Topal
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ABD Başkanı Joe Biden'ın İklim Özel Temsilcisi Kerry ile görüştü. Görüşmede, iklim değişikliğiyle mücadele, Paris Anlaşması Mutabakat Zaptı ile çevre ve iklim konularındaki çalışmalar ele alındı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İtalya'nın Napoli kentinde "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda ABD İklim Müzakerecisi John Kerry ile bir araya geldi.

    Yaklaşık bir saat süren görüşmede Bakan Kurum, ABD ile uzun yıllara dayanan köklü ilişkilere değer verdiklerini, iki ülke arasında kurulan ittifakın, Avrupa-Atlantik bölgesinin barış ve istikrarına büyük katkılar sunduğunu ifade etti.

    Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Haziran'da NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşmenin bakanlıklar nezdinde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

    Bakan Kurum, "Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerini hisseden ülkelerden bir tanesi. Akdeniz Havzası'nda yer alması sebebiyle yağışların, sellerin şiddeti ve etkisi her geçen gün artmaktadır" dedi.

    Avrupa'da yaşanan sel felaketlerini anımsatan Kurum, artık bir yıllık yağışların bir saatte düşebildiğini, iklim değişikliğinin sadece çevresel değil, küresel ve ekonomik bir sorun olduğunu vurguladı.

    Kurum, Türkiye'nin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırladıklarını, 14 maddelik eylem planını uygulamalarla hayata geçirdiklerini, korunan alanların, yeşil alanların sayısını artırdıklarını söyledi.

    Türkiye'nin sera gazının azaltımı için taahhütleri olduğunu belirten Kurum, şu ana kadar taahhütlerin de altında bir sera gazı salımı gerçekleştiğini dile getirdi.

    Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni verimli bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak, Türkiye'nin enerjide kurulu gücünün yüzde 52'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu ve ülkenin bu anlamda Avrupa'nın 5., dünyanın 12. büyük ülkesi olduğunu ifade etti.

    Bakan Kurum, şunları kaydetti:

    "Tüm bu çalışmalar, Türkiye'nin tarihi sorumluluğu yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliğiyle verdiğimiz mücadeleyi işaret etmektedir. Bu noktada hakikaten çok şanslıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çevre projelerine gerek kendisi gerek eşi Emine Erdoğan Hanımefendi destek vermektedir. Bizim ülke olarak haklı bir talebimiz var. Gelişmekte olan bir ülke olarak Ek-1 listesinde bulunuyoruz. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini daha etkin kılabilmesi adına bu haklı talebimizi yineliyoruz. 2016'da Paris Anlaşması'na imza attık ancak taraf olmadık. Taraf olmamamıza rağmen birçok ülkeden daha fazla kararlı adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak bu haklı mücadelemizde sizlerden de destek bekliyoruz."

    Gerek Dünya Bankası gerek Almanya ve Fransa devlet başkanları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmelerde iklim finansmanına yardımcı olunacağını ifade ettiklerini aktaran Kurum, COP26 Başkanı Alok Sharma'nın Türkiye ziyaretinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Paris Anlaşması'nın geleceğine ilişkin görüştüklerini dile getirdi.

    Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum (solda), İtalya'nın Napoli Kentindeki G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısının yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda (Kraliyet Sarayı) ABD İklim Müzakerecisi John Kerry (sağda) ile bir araya geldi.
    © AA / Abdulhamit Topal
    Çevre ve Şehricilik Bakanı Murat Kurum (solda), İtalya'nın Napoli Kentindeki "G20 Çevre ile İklim ve Enerji Bakanları Toplantısı"nın yapıldığı Tarihi Palazzo Reale Sarayı'nda (Kraliyet Sarayı) ABD İklim Müzakerecisi John Kerry (sağda) ile bir araya geldi.

    Kurum, "Türkiye'nin finansa erişimi noktasına Mutabakat Metni görüşmeleri var. Tüm Bakanlarımız bu mutabakatın sağlanması noktasında hem fikir" dedi.

    Glasgow'da düzenlenecek toplantı öncesinde mutabakatın imzalanmasının Paris Anlaşması sürecini Türkiye nezdinde hızlandıracağını vurgulayan Kurum, "Bu konu TBMM'nin takdirindedir. Bu haksızlığın giderilmesi halinde, Türkiye'nin haklı talebinin karşılanması halinde burada bir olumsuzluk olacağını düşünmüyorum. Bu konunun sizin de girişimlerinizle daha da hızlanabileceğini düşünüyorum. Glasgow öncesi bu konunun netleşmesini umut ediyorum" diye konuştu.

    Türkiye'nin emisyonun azaltılması noktasında potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu söyleyen Kurum, "Sizin söylediklerinize katılıyoruz. Dünyaya eğer bizler sahip çıkmazsak, gelecek nesillerimiz için sıkıntılı bir süreç bekliyor. İnşallah el birliği içinde gereken kararları alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

    'G20'nin güçlü bir beyanla ortaya çıkması çok önemli'

    ABD Başkanının İklim Özel Temsilcisi John Kerry de Türkiye'nin, finans konuları nedeniyle Ek-1 ülkesi olarak değerlendirilmek istemediğini bildiğini dile getirdi.

    Paris Anlaşması'ndaki 1.5 derece hedefinin artık yakalanması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Kerry, Paris'te söz verilen her şeyi yapamadıklarını, yapmış olmaları durumunda bile hala gezegenin sıcaklığının 2.5-3 derece artmış olacağını, Paris Anlaşması'nda verilen sözler tutulmadığı için gezegenin sıcaklığının 4 dereceye çıkma tehdidiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti.

    İklim krizinin kötü sonuçlarını ortadan kaldırabilmenin tüm dünyanın sorumluluğu olduğunu belirten Kerry, "G20'nin güçlü bir beyanla ortaya çıkması çok önemli" dedi.

    Kerry, Türkiye'nin emisyon azaltımı noktasında önemli işlere imza atacağını bildiğini ve sorunların çözümü noktasında birlikte çalışmak istediklerini vurguladı.

    Kerry, Rize'de sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Türkiye'ye baş sağlığı diledi.

    Etiketler:
    John Kerry, Murat Kurum, Paris Anlaşması, ABD
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