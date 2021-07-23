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    Binali Yıldırım: Bu bulvardan Paris'te bile yok

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    Sputnik Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Gölova ilçesinde isminin verildiği bulvarın açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım, "Bu bulvardan Paris'te bile yok" dedi.

    AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Gölova ilçesinde isminin verildiği bulvar ile eşi Semiha Yıldırım adına yaptırılan Gölova Öğretmen Semiha Yıldırım Semt Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

    Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre Yıldırım, ilçe girişinde yer alan ve adının verildiği bulvarın açılışı için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.

    Vatandaşlara kazasız belasız yolculuklar dileyen Yıldırım, "Bulvarın yapılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şu anda açmakta olduğumuz bu bulvardan Paris'te bile yok. İnsanımızın ne kadar önemli olduğunu, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının asırlardan beri ne anlama geldiğini, bu hizmetler bir bir gösteriyor" diye konuştu.

    Daha sonra eşi Semiha Yıldırım adına yaptırılan Gölova Öğretmen Semiha Yıldırım Semt Kütüphanesi'nin açılışına geçen Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Gölova'mıza değer katacak, hemşehrilerimizin beyin gıdasına destek sağlayacak bu güzel eserin açılışını yapıyoruz. Böyle bir incelik gösterip, bu kütüphanenin ismine Semiha Yıldırım vermenizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Semiha hanımın ömrünün büyük bir kısmı, öğretmen olarak yavrularımızı yetiştirmekle geçti, okulla geçti. Kütüphane isminin de ona yakıştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    Yıldırım, Gölova ziyaretine müjdeyle geldiklerini belirterek, "Bu bayram günü de elimiz boş gelmeyelim dedik, bir müjdeyle gelelim istedik. Vekillerimizin de gayretleri var. Gölova'ya kapalı bir spor salonu yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

    Kütüphane demenin kitap demek, kitapsız yaşamanın ise sağır, dilsiz yaşamak olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

    • "Kitap çok önemli, kitap insanın insana olan sevgisini artırır. Kitap kavgaları azaltır. Nasıl midemizin nefsini doyurmak için gıdaya ihtiyacı varsa beynimizin açlığını gidermek için de kitaba ihtiyacı var. Türkiye'de kayıtlı 34 bin kütüphane var, bu kütüphanelerin de 8 milyon kayıtlı üyesi var. Burada açtığımız kütüphanede okuma odaları, bilgisayarlar var. Beş bin tane de kitap var. Gölova'nın köyleri ile birlikte nüfusundan fazla. Herkes bir kitap alsa 1500 kitap artıyor. Sivas'ta da 28 kütüphanemiz var.
    • Ancak daha önemlisi, Sivas'taki kütüphanelerimizin üye sayısı 90 bin. Kitap sayısı da 470 binin üzerinde. Bu ne demek, nüfusun 4'te 3'ü, yüzde 75'i kadar kitap var. Kütüphanelere üye sayısını nüfusa oranlarsak 6 kişiden 1 kişi kütüphaneye üye. Bu ne demektir, Sivas için gurur verici bir şey demektir. Türkiye ortalamasının üzerinde. Demek ki Sivaslılar okumayı yazmayı seviyor. Çalışmayı da seviyor, akıl terini de alın terini de seviyor."

    'Çok okursak az kavga ederiz'

    Binali Yıldırım, Kovid-19 salgınına da değinerek, BioNTech firmasının kurucularından Özlem Türeci ve Uğur Şahin'le gurur duyduklarını, onların da okuyarak ve çalışarak bu başarıyı elde ettiklerini dile getirdi.

    Okumanın birçok faydası olduğunun altını çizen Yıldırım, "Çok okursak az kavga ederiz. Birbirimizi seveceğiz, birbirimize destek olacağız. Zor zamanlarda, dar zamanlarda birbirimizin sesine kulak vereceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında bu güzel yurdumuzda, huzurla, güvenle, yaşamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

    'Cumhuriyetin 100. yılına hazır mısınız?'

    Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

    • "Biz bu yola çıktığımızda, amacımız neydi? Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ülkeleri seviyesine getirmek. Geçmişte yaşadığımız zorlukları evlatlarımız yaşamasın, diye işleri halletmek. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, Türkiye'nin kuzeyini güneyine, doğusunu batısına yaklaştırdık. Bunları yaparken ne dedik, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir şeye izin vermeyiz. Şimdi önümüzde yeni hedefler var. Hedef 2023. Gölova 2023'e hazır mı? Cumhuriyetin 100. yılına hazır mısınız? Liderimizle beraber istikrarla, güvenle yola devam demeye var mıyız?"
    Etiketler:
    Açılış, Paris, Sivas, Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım
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