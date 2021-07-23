AK Partili Özhaseki: Pandemi koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi millet biterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı dolayısıyla Kayseri'nin İncesu ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre programda konuşan Özhaseki, "AK Parti ailesi olarak bütün kardeşlerimiz başını dik tutabilirler, vicdanen müsterih olsunlar. Geçmişe doğru ne kadar hükümet geldiyse lütfen bir kıyaslar mısınız? Başarılı mıyız, değil miyiz? Emin olun hepsinden başarılıyız. Hepsinden başarılı olduğumuzu iddia ile söylüyorum. Arkadaşlar ekonomide başarılıyız. Bugünlerde bakmayın pandemiden dolayı küçük esnafımızda ve turizm sektöründe biraz sıkıntı vardı. Şimdi onlar da aşılıyor" dedi. Özhaseki, şöyle devam etti:

"Dükkanlar açılınca, turizm sektörü hareketlenince Allah’a hamdolsun o da aşılıyor. Onunla ilgili de tedbirler de alınıyor. Onun dışında, sanayide, bütün organize sanayilerde elektrik kullanımında biz farkındayız bir artış var. İhracatta artış var. Geçtiğimiz yıl, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere gibi ülkeler eksi büyümeyle defteri kapattılar. Biz 1.8 büyümeyle kapattık. Son çeyrekte de yüzde 7'lik bir büyüme sağladık. Eğer bu pandemi 20 yıl önceki koalisyon hükümetler dönemine denk gelseydi, bu millet biterdi. Ekonomi bittiği gibi ondan da önemlisi can. Hastanelerin halini bir düşünün. Sağlıkta da çok şükür başarılıyız."

'Bütün dünya Cumhurbaşkanımız ne diyecek diye gözlerine baktı'

Koronavirüs salgını döneminde başarılı çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Özhaseki, "Pandemi döneminde bile başarıdan başarıya koşuyoruz. Cumhurbaşkanımız 2 gün önce Kıbrıs’a gitti. Bütün dünya Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta ne diyecek diye gözlerine baktı. Eskiden böyle miydi? Çok şükür biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ömrümüz çalışmakla geçiyor. Mezarda çok yatacağız. O yüzden bu işin bayramı seyranı yok. Yapacağımız çalışmalarla bu milletin alnını ak edeceğiz, dik duruşunu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.