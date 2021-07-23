Alkollü sürücü, park halindeki 5 otomobile çarptı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olayda alkollü sürücü Murat T. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki 5 otomobile çarptı.

Sürücü Murat T. ve yanında bulunan Canan B. kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, cadde üzerindeki 5 otomobil ve kazaya karışan araçta maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.