Kavgayı ayırmaya çalıştı, silahla vuruldu

Düzce'de meydana gelen olayda, park halindeki otomobilde bulunan Muhammet B. ile motorlu kurye aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan silahını belinde çıkartan Muhammet B. ateş ederek kavgayı ayırmaya çalışan Hasan V.’yi karnından vurdu.

Olayın ardından silahı ile birlikte kaçan Muhammet B.’nin yakalanması için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, olayda yaralanan Hasan V. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.