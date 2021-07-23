Efes ve Şirince'de bayram yoğunluğu: '2 senedir sinek avlıyorduk, ilaç gibi geldi'

Bayram tatilinde alternatif arayanların adresi Efes ve Şirince oldu. Efes’te yabancı turistler büyük bir yoğunluk oluştururken Şirince’de Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yerli turistlerin ağırlığı hissedildi. Bölge esnafı pandemi sürecindeki durgunluğun ardından bayram hareketinin hem Efes hem de Şirince’ye ilaç gibi geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tatil bölgelerinde bayram yoğunluğu artarak devam ediyor. Sahillerdeki ve turistik bölgelerdeki bu hareket kendini tarihi köylerde ve antik kentlerde de gösteriyor.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre bayramda deniz, kum ve güneş tatilinin haricinde alternatif arayanların adresi ise Efes Antik Kenti ve Şirince oldu. Efes’te yoğunluk henüz girişte uzun bir bilet kuyruğu ile kendini gösterirken içeride ise kalabalık turist grupları vardı.

Rehberler yoğun kalabalıkta kendisini duyurmak için olabildiğince yüksek sesle anlatımlar yapıyordu. Efes’te ağırlıklı olarak Avrupalı turist grupları yer alırken Ruslar da dikkat çekiyordu. Efes’teki yabancı turist hareketinin kendileri için sevindirici olduğunu belirten hediyelik eşya satan esnaf, “Efes Türkiye’de yabancı turistlerin en çok uğradıkları noktalardan biri. 2 yıldır eskiye göre çok fazla turist grubu uğramıyordu. Ancak özellikle Avrupalı turisti tekrar görmeye başlamak güzel oldu” dedi.

'Sinek avlıyorduk'

Şirince’de de işletmeciler otellerin bayramda yaklaşık yüzde 85 doluluk oranını yakaladığını belirtti. 2 senedir adeta sinek avladıklarını belirten köy esnafı bayram hareketinin kendilerine ilaç gibi geldiğini anlattı. Bayramda ziyaretçilerin tamamının neredeyse yerli turistlerden oluştuğunu belirten esnaf, fiyatlarda da pandemi öncesine göre yüzde 25-30 artış olduğunu bayramda konaklama fiyatlarında bu artışın yüzde 50’yi bulduğunu belirtti.

Şirince’deki otoparkları dolduran plakalara bakıldığında ise çoğunlukla İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Trabzon plakaları yer alıyordu. Şirince’de ziyaretçiler şarap, sabun ve hediyelik eşya dükkanlarında yoğunluk oluşturdu.