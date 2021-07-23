Prof. Dr. Yeldan yanıtladı: '8 milyar insan Türkler gibi üretip tüketseydi ne olurdu?'

Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, "8 milyar küsur dünya insanı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı alışkanlıklarıyla tüketim ve üretim yapsaydı, gezegenimizin kaynaklarını bir sene içinde tüketiyor olurdu" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İklim Araştırma Komisyonu'nda yer kürenin doğal kaynaklarının 'hoyratça' kullanıldığı tespiti yapıldı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, ülkelerin ayak izini (footprint) yani üretim, tüketim ve dünya kaynaklarını kullanma oranlarını incelediklerini, gezegenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının nasıl tüketildiğini araştırdıklarını belirtirken, "Eğer dünya sadece bir ülkenin vatandaşlarının alışkanlıklarıyla üretiyor, tüketiyor, pazarlıyor ve kullanıyor olsaydı kaç tane dünyaya ihtiyacımız olurdu? Örneğin 8 milyar insan Türkler gibi üretip tüketseydi ne olurdu?" diye sordu.

Yeldan, yönelttiği soruya yine kendisi şu yanıtı verdi: