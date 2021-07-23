Cumhurbaşkanı Erdoğan selin vurduğu Rize'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel bölgesine gidiyor. Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesinde kılacak olan Erdoğan, kriz merkezinde son duruma ilişkin açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel ve heyelanın yaşandığı Doğu Karadeniz'e gidecek. Cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesinde kılacak olan Erdoğan, namazın ardından kriz merkezinde açıklama yapacak.

Rize'nin Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde sağanak sonrası dereler taşmış, cadde ve sokaklar göle dönmüştü. Sel sularına kapılan bir kişinin kaybolduğu belirtilirken, Arhavi'de valilik tarafından kriz merkezi oluşturulmuştu.

Rize'de meydana gelen selde de 6 kişi hayatını kaybetmişti.