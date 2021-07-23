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    Nagehan Alçı

    Nagehan Alçı: Şu gerçeği kabul edelim, göçmenler artık misafir değil Türkiye’nin bir parçası

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107231045033189-nagehan-alci-su-gercegi-kabul-edelim-gocmenler-artik-misafir-degil-turkiyenin-bir-parcasi/

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Türkiye'de yaşayan göçmenlere ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Alçı, "Göçmenler artık misafir değiller. Türkiye’nin bir parçası haline geldiler ve ileride çoğu bu ülkenin eşit vatandaşı olacak" ifadesini kullandı.

    Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Şu gerçeği kabul edelim: Göçmenler artık misafir değil, Türkiye’nin bir parçası' başlığıyla yayımlanan yazısında son günlerde Türkiye'de yaşayan göçmenler üzerinden başlayan tartışmaların ırkçılık ve nefret boyutuna vardığını ve bunun kendisini rahatsız ettiğini söyledi.

    "Biliyorum toplumun çok büyük çoğunluğu göçmenlere karşı yükselen bu nefret dalgasına kendini kaptırmış durumda. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti tabanları göçmen düşmanlığında mutabık olmaya başladılar" diyen Alçı, "Bu gidişe bir yazar mesuliyeti ile karşı çıkmak zorundayım. Göçmenlerin haklarına yönelik fikirlerimin alıcısı olmadığının farkındayım" ifadesini kullandı. Alçı, şöyle devam etti:

    • "Benim en yakınlarım dahil birçok kişi bu cereyana mağlup olmuş durumda. Kimi yazarlar onların mültecilere karşı duygularını coşturdukça coşturuyor. Popülizmin cazibesi gazetecileri de etkiliyor. Sosyal medya ırkçı yalanlarla dolu. 80 öncesi Alevi yurttaşlarımızla ilgili söylenen yalanlar gibi göçmenlere karşı nefret üreten iftiralar yayılıyor. En eğitimli ve sözde en elit kesim bile sonu faşist katliamlarla bitebilecek bu akımın dümen suyuna girebiliyor.
    • © AA
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      Ayrıca son dönemde Türkiye’de beliren bir tehlike daha var. Ülkemizde yaşayan 5 milyon göçmene yönelik düşmanlığı sofistike ve rafine gözüken yöntemlerle sunmaya çalışan kimi 'solcu' ve 'liberal' isimler türemeye başladı. Kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok daha tehlikeli olan şey Türkiye’de 9-10 senedir yaşayan 5 milyon insanı bu ülkeden atma projesini sözde entelektüel kılıflarla sunmaya çalışmaktır.
    • Göçmen düşmanlığının en sofistike versiyonuyla bile lafa başlasanız bunun sonu zorunlu olarak aşırı sağcı ideolojiye varır. Kendine 'solcu' ve 'liberal' diyenler bu hakikati unutmamalı. Hiç lafı eğip bükmeden yazacağım. 85 milyon yurttaş ve yaklaşık 10 senedir bizimle birlikte yaşayan, bu toprakların artık bir parçası olmuş 5 milyon göçmen kardeşimizle beraber biz 90 milyonluk Türkiye’yiz."

    '10 yıldır cisimleri var, isimleri yok'

    Alçı, "Göçmenler artık misafir değiller. Türkiye’nin bir parçası haline geldiler ve ileride çoğu bu ülkenin eşit vatandaşı olacak" görüşünü dile getirdiği yazısında bu insanlardan hala 'bir cisim gibi bahsedildiğini' söyledi.

    "Kendileri var ama adları yok. Her gün en ağır ırkçı hakaret ve suçlamalara maruz kalıyorlar ama cevap verecek bir kamusal yüz bile oluşturmaları için bir iklim sağlayamamış bu devlet" diye yazan Alçı, "Medyada tek bir Suriyeli yok, kendi meselelerinde kendilerini savunmaları için dahi bir göçmeni içimize almadık bugüne kadar. Bence burada devlet bir özeleştiri yapmalı. Entegrasyon politikalarını sil baştan gözden geçirmeli" ifadesini kullandı.

    'Kemal Kılıçdaroğlu adına utandım'

    Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını eleştiren Alçı, "O sözleri okuyunca Kemal Bey adına utandım. Aslında bana göre gerçek Kılıçdaroğlu bu açıklamaları yapacak insan değildir. Fakat 2023’te Başkan adayı olmayı kafasına koymuş Kılıçdaroğlu, bu şekilde çok oy alacağını düşünerek popülizm yapıyor" dedi.

    Alçı, "Türkiye’den ayrılmak istemeyen kimse zorla ülkeden çıkarılamaz" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

    • "Seküler yaşam tarzına sahip Türkleri kovmakla göçmenleri kovmanın ahlaki açıdan hiçbir farkı yoktur. Kürtleri ya da dindarları kovmakla ülkemizde yaşayan göçmenleri kovmanın arasında da hiçbir fark yoktur. İstediğiniz kadar Kılıçdaroğlu tarzı sofistike argüman geliştirin, göçmen karşıtlığının varacağı yer bellidir.
    • Hangi ülkeden gelirse gelsin göçmenler bu ülke için üretiyorlar ve çalışıyorlar. İktisatçı Prof. Dr. Birol Kovancılar göçmenlerin hazırdan geçinmediklerini, ekonomik olarak Türkiye’ye büyük katkı ve dinamizm sağladıklarını bilimsel olarak rakamlarıyla izah eden çalışmalar yaptı. Kovancılar’ın göçmenlere dair yazdıklarından sevgili Nihal Bengisu Karaca da birkaç kez bahsetti. Fakat başta televizyonlar olmak üzere medyada bir kez bile Birol Hoca gibi akademisyenlerin perspektifi dinlenmedi. Ekranlarda hep aynı ırkçı popülizm tiradları tekrar edildi, ediliyor.

    'Bu insanlara neden Türkçe öğretilmedi?'

    • Göçmenlerle ilgili hükümet elbette eleştirilmeli ancak eleştirinin ana konusu göçmenlerin varlığı değil, entegrasyon eksikliği olmalı. Bu insanlara neden Türkçe öğretilmedi? Neden topluma entegrasyonları sağlanmadı? Neden hala tamamına yakını kendi gettolarında yaşıyor?
    • 10 senedir burada yaşayan göçmenlere çoktan Türkçe okuma ve yazma öğretilmeliydi. Çoktan gettolaşma sürecinin önüne geçilmeliydi. Çoktan göçmenlerle alakalı anti-ırkçı kamu spotları hazırlanmalıydı. Her şeyin akışına bırakılması doğru değildi.

    'Elbette Taliban zulmünden kaçan insanlara da kapılarımızı açacağız'

    • İşte hükümetin tenkit edilmesi gereken tarafı bunlar. Yoksa kan ve barut ortamından kaçarak ülkemize sığınan insanları kabul etmesi bu hükümetin onur duyacağı bir tavır. Elbette Taliban zulmünden kaçan insanlara da kapılarımızı açacağız. Yeter ki düzensiz yasadışı göç olmasın. Gelmek isteyenler belli bir düzen, plan ve kontrol dahilinde Göç İdaresi tarafından bir kart verilerek kabul edilsin. Yasal kayıt altında olsun."
    Etiketler:
    Göç, Taliban, Afganistan, Suriyeliler, Suriyeli, Suriye, Nagehan Alçı
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