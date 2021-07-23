Maske takmadığı için 2 kez para cezasına çarptırılan Boluğur: Benden hastalık değil sağlık geçer

Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezasını çarptırılan oyuncu Merve Boluğur, eleştirilere "Ben sağlıklı biriyim. Sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer" yanıtını verdi

Oyuncu Merve Boluğur, Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Daha önce maske takmadığı için iki kez para cezasına çarptırılan Boluğur, gelen eleştirilere de yanıt verdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre Boluğur, "Ben sağlıklı biriyim, Allah daim etsin, sağlık ondan gelir, bu düşüncedeyim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla değerlendiriyorum, sağlıklı bir şekilde yaşam sürüyorum geçse bile benden sağlık geçer" diye konuştu.