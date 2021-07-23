Kaçan kurbanlığı yakalamaya çalışırken kaybolan Onur Alp Eker'in ölümünde 'beyin kanaması' şüphesi

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili beyin kanaması şüphesinin üzerinde durulduğu belirtildi. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izi olmadığı belirtilen Eker'in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kırıkkale Üniversitesinde Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan dedesi Zühtü Erdoğan'ın yanına gitti. Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti. Koyunun peşinden giden Onur Eker kayboldu.

Gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu. Vücudunda herhangi bir yara darp izi yoktu.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı dede Zühtü Erdoğan, haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, "Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz" dedi.

Onur Eker'in cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri devam ediyor.