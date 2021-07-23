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    Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılması planlanan suikast girişimi Gülen’e onaylatılmış

    Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılması planlanan suikast girişimi Gülen’e onaylatılmış

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    Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesi açıklandı. Gerekçede 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin de detayları da yer aldı. Kararın delilleri arasında yer alan bilgiye göre, yapılması planlanan suikastı, firari Adil Öksüz, ABD seyahatinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e onaylattı.

    Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın karar duruşması, 26 Kasım 2020'de yapıldı. Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında sivil imamlarının da bulundu 475 sanıklı Akıncı Üssü davasında verilen hükmün gerekçesi açıklandı.

    DHA'nın aktardığına göre, mahkeme kararında, sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş, darbeyi yöneten askerler Bekir Ercan Van, Kemal Mutlum, Recep Sami Özatak, Aydemir Taşcı, Veysel Kavak, Ali Durmuş, Hakan Karakuş, Mustafa Azimetli, Hasan Hüsnü Balıkçı, Mehmet Fatih Çavur, Ali Karabulut, Murat Bicil, Hüseyin Türk, Mustafa Mete Kaygusuz ve Ahmet Tosun'a, 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Cumhurbaşkanına suikast', '77 kişiyi kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

    Sanıklardan Hasan Hüsnü Balıkçı darbe girişimi gecesi TBMM'yi, pilot Yarbay Mustafa Azimetli de Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalamıştı.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalayana 16 kez ağırlaştırılmış müebbet

    Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü nizamiyesinde toplananların üzerine ateş açan eski Albay Ali Erarslan'a 10 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 548 yıl, darbe girişimi sırasında dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş'a 9 kez ağırlaştırılmış ve bin 555 yıl 7 ay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit'e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 148 yıl 6 ay, sanıklar eski pilot Ekrem Aydoğdu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nda 7 polisi şehit eden eski pilot Ertan Koral'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl, yine emniyeti bombalayan eski pilot Mehmet Çetin Kaplan'a 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 112 yıl 6 ay, Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan eski pilot Yüzbaşı Uğur Uzunoğlu’na 45 kez ağırlaştırılmış ve bin 170 yıl, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü saat 00.56'da bombalayan eski pilotlar İlhami Aygül ve Mehmet Yurdakul ile saat 01.08'de emniyeti bombalayan sanık Mustafa Özkan'a 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 

    Sanıklar Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' ve 'Anayasayı ihlal' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    291 sanığa en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

    Sivil imamlar, darbe girişiminin yöneticisi olan asker sanıklar, darbe girişimi gecesi TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nı bombalayan 31 sanık dışında 260 sanığa da 'Anayasal düzeni ihlal’ suçundan en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıklardan bazılarına 'kasten öldürme' suçundan da ağırlaştırılmış müebbet ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından da değişen yıllarda hapis cezası verildi. Böylece toplam 291 sanığa en az birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 

    70 sanık tüm suçlardan beraat etti

    Mahkeme, 'Anayasal düzeni ihlal' suçundan müebbet hapis cezası verilen 46 sanıktan bazılarına, 'öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından değişen yıllarda hapis cezası verdi. 19 kişiye 'Anayasal düzeni ihlale yardım' suçundan 12 yıl 6 aydan 16 yıl 8 ay arasında değişen yıllarda hapis cezası veren mahkeme, 41 kişiye de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. 

    FETÖ lideri Fethullah Gülen, darbe girişimi gecesi yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılınca firar eden FETÖ’nün sözde 'TSK imamı' Adil Öksüz ile firari sanıklar Serkan Aydın, Ahmet Sürmen, Halit Çetin ve Fatih Arık’ın dosyası ayrıldı. 2 sanık hakkında da başka mahkemede ceza aldıkları için hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, 70 sanığın tüm suçlardan beraatına karar verdi.

    Kararın gerekçesi açıklandı, Cumhurbaşkanına suikast girişiminin detayları da yer aldı

    Kararın ardından mahkeme, yaklaşık 9 ay sonra kararın gerekçesini açıkladı. Kararın delilleri arasında, eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in yönettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin detayları da yer aldı. 

    Buna göre, toplanan deliller ışığında suikast girişimi, firari Adil Öksüz, sözde Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz ve Sönmezateş tarafından Ankara Çayyolu'ndaki villada yapılan son hazırlık toplantısında planlandı. Daha sonra suikast planının operasyonel tüm ayrıntıları Adil Öksüz'ün onayına sunuldu. Adil Öksüz de bu planlamayı, darbe girişiminden hemen önce gittiği ABD seyahatinde FETÖ lideri Fethullah Gülen'e onaylattı.   

    'Yatakta basacaklar, şafakta asacaklar' paylaşımı

    Gerekçeli kararda, suikast girişiminin, darbe gecesi Akıncı üssünden ve sivil imamlar tarafından yönetildiği belirtilerek, "Adil Öksüz ile Kemal Batmaz darbe planlarını onaylatmak için, 11 Temmuz'da ABD'ye gidip onaylatıp 13 Temmuz günü ABD'den döndükleri gün örgütün firari tetikçilerinden ve ABD'de olduğu bilinen Tuncay Opçin'in paylaşımı dikkat çekicidir. Tuncay Opçin, 15 Temmuz 2016 tarihinde bir Twitter paylaşımında 'yatakta basacaklar, şafakta asacaklar' şeklinde bir paylaşımda bulunmak suretiyle bir şekilde örgüt liderinin onayladığı suikast planlamasını deşifre etmiştir" denildi.

    ‘Cumhurbaşkanının yer tespitinde güçlük yaşandı’

    Deliller arasında Genelkurmay Çatı dosyasında dinlenen bir tanığın ifadelerine yer verilen gerekçeli kararda, şu bilgiler yer aldı:

    "Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza suikast eyleminin operasyonel tüm ayrıntılarının Adil Öksüz'ün onayına sunulduğu, Adil Öksüz'ün de bu planlamayı ABD seyahatinde örgüt liderine onaylattığı anlaşılmaktadır. 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımızın tam olarak yerinin tespitinde güçlük yaşandığı görülmektedir. Cumhurbaşkanımıza suikaste gidecek SAT, MAT, Özel Kuvvet timlerinin Çiğli üssünde toplanıp hazırlık yaptığı saatlerde operasyonu yöneten Gökhan Şahin Sönmezateş, Ali Pehlivan ve Veli Bilgin'i arayarak, Cumhurbaşkanının misafirhanesinin bulunduğu Okluk Koyu'nun koordinatlarını istemiştir. Aynı gün öğlen saatlerinde Akıncı üssünden Cumhurbaşkanının kaldığı otelin resepsiyonu aranarak orada olup olmadığı sorulmuş, yine Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem de Marmaris Bot Komutanlığı’nı arayıp Cumhurbaşkanının misafirhaneye gelip gelmediği sorulmuştur. 

    ‘Cumhurbaşkanının uçağı aranmış, ancak ulaşılamamıştır’

    Cumhurbaşkanının nerede olduğu tam olarak tespit edilemeyince, Akıncı üssünden 2 uçak kaldırılarak Cumhurbaşkanımızın uçağı havadan aranmış, ancak uçağa ulaşılamamıştır. Cumhurbaşkanımızın uçağını aramaya çıkan F16'ların Akıncı üssüne döndükleri saat 01.37'ye tekabül etmektedir. Bu saat itibariyle suikast timi harekete geçmeye hazır bir şekilde yaklaşık 1 saati aşkın bir süredir Çiğli üssünde, Akıncı üssünden gelecek talimatı beklemektedir. Akıncı üssünden saat 02.00 civarında olay tarihinde Akıncı üssünde bulunan özel kuvvetçi Albay Osman Kılıç operasyonu sahada yönetecek Yarbay Şükrü Seymen'e gönderdiği mesajla operasyonun iptal edildiğini bildirir. Ancak aynı kişi 15 dakika sonra operasyonun devam kararını iletir. 

    Bunun üzerine Cumhurbaşkanımıza suikast timine katılacak timler helikopterle havalanırlar. Helikopterler havalanmadan önceki saatlerde Gökhan Şahin Sönmezateş de sabit telefondan üs komutanının odasında birileri ile Akıncı üs komutanının odasında birileriyle sürekli görüşmektedir. Sanık Sönmezateş savunmasında kimlerle görüştüğünü ifade etmemiş ise de sanık ve tanık anlatımlarında odada bulunan kişiler Çiğli üs komutanı olan ve olay gecesinde Akıncı üssünde bulunan Tümgeneral Kubilay Selçuk, Akıncı üs komutanı Hakan Evrim ve Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı olup da olay tarihinde Akıncı üssünde bulunan Tuğgeneral Ömer Faruk Harmancıktır."

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    Etiketler:
    Suikast, Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Gerekçeli karar, Akıncı Üssü davası, Akıncı Üssü, Dava, 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Türkiye
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