Vali Yerlikaya: İstanbul'da toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kent genelindeki aşılama çalışmalarını değerlendirdi.

Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da 1.doz: 7.346.727, yüzde 63.1; 2.doz: 3.951.911, 3.doz: 540.890 Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim" dedi.

22 Temmuz itibarıyla

İstanbul’da,



✅ 1.doz: 7.346.727



%6️⃣3️⃣.1️⃣ 👏🏻 📈



✅✅ 2.doz: 3.951.911



✅✅✅ 3.doz: 540.890



Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.#İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz.



Ertelemeyelim❗️#EnBüyükGücümüzAşı#Covid19 pic.twitter.com/EQDJ93gPF4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2021

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