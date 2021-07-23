Vali Yerlikaya: İstanbul'da toplam 11 milyon 839 bin 528 doz koronavirüs aşısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kent genelindeki aşılama çalışmalarını değerlendirdi.
Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da 1.doz: 7.346.727, yüzde 63.1; 2.doz: 3.951.911, 3.doz: 540.890 Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim" dedi.
22 Temmuz itibarıyla— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2021
İstanbul’da,
✅ 1.doz: 7.346.727
%6️⃣3️⃣.1️⃣ 👏🏻 📈
✅✅ 2.doz: 3.951.911
✅✅✅ 3.doz: 540.890
Toplamda 11.839.528 doz aşı yapıldı.#İstanbul’da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz.
Ertelemeyelim❗️#EnBüyükGücümüzAşı#Covid19 pic.twitter.com/EQDJ93gPF4
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