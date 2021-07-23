Nişanlı çift ayrılık kararının ardından denize atladı

Kocaeli’nde iddiaya göre, nişanlısının ayrılma kararını sonrası denize atlayarak intihara kalkışan genç kızın peşinden nişanlısı da suya atladı. Suda çırpınan çifti o sırada sahilde gezen cankurtaran ve bir kişi suya atlayarak kurtardı.

Kocaeli İzmit’te meydana gelen olayda iddiaya göre, Emre Y. ve nişanlısı Cansu Ü., buluşarak konuşmaya başladı. Emre Y.’nin ayrılma kararını açıklamasının ardından genç kız suya atlayarak intihara kalkıştı.

Genç kızın suya atladığını gören Emre Y. de yüzme bilmemesine rağmen suya atlayınca birbirine sarılan çift denizde çırpınmaya başladı. Boğulmak üzere olan çifti etraftakiler kurtardı.

Genç çiftin suda çırpınarak boğulmak üzere olduğunu gören ve o sırada sahilde gezintide olan Burak Tomak adlı cankurtaran kıyafetlerini çıkararak suya atladı. Tomak’ın peşinden atlayan Seyit Öney adlı vatandaşın da yardımıyla denizden rıhtıma çekilen genç çift, etraftakilerin sarkıttığı ip yardımıyla denizden çıkarıldı.

Aşırı miktarda su yuttuğu belirlenen Emre Y. baygınlık geçirirken, nişanlısı Cansu Ü. ise sırılsıklam halde gencin başında bekledi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye cankurtaran, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla ambulansa alınan baygın haldeki Emre Y. ve nişanlısı Cansu Ü., ilk müdahalelerinin ardından Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı.