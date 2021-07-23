2 kişinin boğulduğu Şile'de, yasağa rağmen denize girdiler

İstanbul Şile'de yasağa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği görüldü.

Şile'de Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda denize gren 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 2 kişide dalgalara kapılarak kayboldu.

Sabah saatlerinden itibaren Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

İHA'nın haberine göre, Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Yasağın ne zaman biteceği ise henüz bilinmiyor, dalgaların durumuna göre yeni karar alınması beklenecek.

Ancak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Ayazma Plajı'nda bazı vatandaşların yetkililerin tüm uyarılarına aldırış etmeden denize girmeye devam ettiği görüldü.

Denizde kaybolanlar için arama çalışmaları devam ederken, sahil güvenlik helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi.