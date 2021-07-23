Bayram tatilinin 7. günü: Trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybetti, 255 kişi yaralandı

Kurban Bayramı tatili süresince yaşanan kazalarda toplam 38 kişi yaşamını yitirdi, 255 yaralı da hastanelerde tedavi altına alındı.

Kurban Bayramı tatilinin 7. gününde yurdun çeşitli noktalarında meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 45 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) derlediği bilgilere göre, 9 gün olması kararlaştırılan Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru, tatile çıkan yurttaşların eve dönüş yolculuğunun sürdüğü gözlendi. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, şehirler arası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.

Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki iki asker hayatını kaybetti

Mardin-Diyarbakır kara yolunda bir otomobil, Mazıdağı ilçesinin Aksu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada iki piyade uzman onbaşı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli Gişeleri mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Bedrettin Çağatay Yılmaz idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan sürücünün eşi Hanife ile çocukları İbrahim Ediz, Elif Mina ve Tolga Kağan Yılmaz, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde 30 kişi yaşamını yitirmiş, 210 kişi yaralanmıştı. Böylelikle tatilin 7 gününde ölenlerin sayısı 38, yaralıların sayısı da 255 oldu.