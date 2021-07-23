Cumhurbaşkanı Erdoğan sel bölgesinde: Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız

Sel bölgelerine ziyaretlerde bulunan Erdoğan, Rize'nin ardından Artvin'e geçti.
Erdoğan, Artvin'in Arhavi ilçesinde incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
- Burada felaketin boyutu çok ileri derecede. Ekiplerimiz zarar tespit heyetlerimiz çalışmalarını yaptı, yapıyor. Ne olursa olsun biz en kısa zamanda sizlere gereken ödemeleri yaparak sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz çok daha büyük felaketlerin altından kalktık. Elazığ’da, Van’da burayla mukayese edilemeyecek felaketleri telafi ettik ve burayı haydi haydi hallederiz. Yeter ki cana gelmesin. Hükümetimizin bu tür olaylar karşısında sıkıntısı yok. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Esnaflarımızın sıkıntılarını bir an önce giderecek, ödemelerini yaparak onlara ulaştıracağız.
- Konut noktasında pek ciddi bir fatura çıkmadı. Daha çok esnaflarımızın nakdi sıkıntıları var. Onları da bir an önce gidereceğiz. İçişleri, AFAD hep birlikte takip ederek ödemelerini en kısa zaman yaparak sizlere ulaştıracağız.
- Felaket bir imtihandır, ona sabretmek de ayrı bir imtihandır. Felaketler karşısında pes etmeyiz. İmkanımız var, gücümüz var. Artık eski Türkiye yok, şu anda güçlü bir Türkiye var. Bu güçlü Türkiye esnafını darda, yolda bırakmaz bunu böyle biliniz. Şu anda bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız hepsi yanımızda. Hep birlikte düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz, bu işi bitireceğiz ve böylece de benim Arhavili kardeşlerim Allah devletimizden razı olsun diyene kadar devam edeceğiz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel ve heyelan felaketinin yaşandığı Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor https://t.co/87GqHpSb09— AA Canlı (@AACanli) July 23, 2021
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