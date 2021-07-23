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    23 gazetecilik örgütünden ortak açıklama: 'Yabancı fonlu’ mecralara düzenleme önerisinden kaygılıyız

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107231045038727-23-basin-orgutunden-ortak-aciklama-yabanci-fonlu-mecralara-duzenleme-onerisinden-kaygiliyiz/

    Gazetecilik örgütlerinden 'Yabancı fonlu’ mecralara düzenleme önerisinden kaygılıyız' başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Eleştirel ve bağımsız medya kurumlarının yurt dışından fon aldıkları gerekçesiyle hedef gösterilmesi, Türkiye'de basın özgürlüğünü daha da boğmak ve yayıncılığı kontrol altına almak için atılan bir adımdır" ifadeleri kullanıldı.

    23 basın ve ifade özgürlüğü kuruluşu ile Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) partnerleri tarafından  "'Yabancı fonlu’ mecralara düzenleme önerisinden kaygılıyız" başlığıyla bir açıklama yayımlandı.

    Açıklamada, "Medya Özgürlüğü Acil Müdahale (MFRR) partnerleri ve aşağıda imzası bulunan kurumlar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer hükümet yetkililerinin yakın zamanda vermiş oldukları demeçlerde “yalan haber” ve “yabancı fonlu” haber mecralarına dair yeni bir yasal düzenleme yapılması ile ilgili söylemlerinin son derece endişe uyandırıcı olduğunu belirterek eleştirel haber yapan kurumları hedef gösteren açıklamaları kınamaktadır" ifadelerine yer verildi.

    "Yetkililerin birçok eleştirel ve bağımsız medya kurumunu yurtdışından fon aldıkları gerekçesiyle hedef göstermesi, Türkiye’de özgür medyayı daha da boğmak ve haber içeriğini kontrol altına almak adına atılan açık bir adımdır. Türkiye’deki yasama merciilerini, yeni yapılacak herhangi bir düzenlemenin Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hukuk standartlarına uygun, ifade hürriyeti ve medyada çoğulculuğu gözetmesine özen göstermeye davet ediyoruz" denilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

    • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Temmuz’da verdiği bir röportajında geleneksel ve sosyal medya mecralarında yalan haber yayınlamaya karşı cezai yaptırımlar içeren bir kanun olup olmadığına dair bir soru sorulduğunda, meclisin Ekim ayında açılmasıyla ilk iş, geçtiğimiz yıl kanunlaşan Sosyal Medya Yasası’nın üzerinden ilerlenerek bu konuda da bir çalışma yapılacağını belirtti. Erdoğan, yalan haberi Türkiye’de demokrasiye karşı bir tehdit olarak gördüğünü, terörizmle eş düzeyde olduğunu ifade ederek muhalefet partilerini bu ifadelerde hedef aldı. Aynı gün Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı, meclisin aynı zamanda 'yurttaşların doğru habere ulaşabilmesini güvence altına almak için' yabancı fon kuruluşlarından destek alan yerel medya kuruluşlarına karşı bir yasa hazırlayacağını açıkladı.
    • Bu açıklamalar, sosyal medyada ABD’nin Chrest Vakfı’ndan fon alan Medyascope gibi bağımsız kuruluşları hedef alan bir kampanyayla devam etti. Medyascope 2016 yılında ilerici ve eleştirel haberciliği nedeniyle Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) Bağımsız Medya Öncüsü Ödülü’ne layık görülmüştü.
    • Bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de hükümetin medya özgürlüğü ve çoğulculuğunu daha da zora sokacak yeni yasal düzenlemeler yapmaya hazırlandığını göstermektedir.
    • “Yalan haberle” mücadele ile ilgili olarak, 'hakikatin' denetlenmesine yönelik getirilecek herhangi bir yasal düzenleme, kamu görevlilerine neyin doğru ve gerçek olduğuna karar verme yetkisi atayıp bu yetkililerin beğenmedikleri sesleri susturma hakkı tanınmasına, ve pratikte hükümet kaynaklı yeni bir sansür mekanizmasının yaratılmasına yol açacaktır. Bu öngörü, özellikle de Türkiye’nin ifade hürriyetinde ve yetkililerin meşru çerçeve sınırlarında eleştirilmesine toleransındaki zayıf performansı ışığında son derece kaygı uyandırıcıdır. Kitlesel dezenformasyon ve propagandanın ciddi bir kaygı unsuru olduğuna katılmakla birlikte; buna karşı atılacak tüm adımların 2017 tarihli İfade Hürriyeti ve “Yalan Haber”, Dezenformasyon ve Propaganda ortak açıklamasında belirtildiği gibi uluslararası ifade hürriyeti hukuku ve ölçülerinde olmak zorunda olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyoruz.
    • Dahası, hükümete dair eleştirel içeriğe sahip yerel medyaya sağlanan yerel fonların eksikliği, kamu reklam ve ilan harcamalarının orantısız bir biçimde dağıtılması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Basın İlan Kurumu (BİK) gibi medya düzenleyicilerin verdikleri keyfi ceza ve reklam yasakları şeklinde kendini gösteren hükümet baskısı yoğunlaştıkça Türkiye’de faaliyet gösteren bağımsız medya kuruluşları için (yabancı) fon kaynakları önemli bir gelir kalemi hâline gelmiştir. Uluslararası vakıflardan alınacak fonları kısıtlamak ya da bu fonları alanları yabancı ülkelerin propagandasını yapmakla suçlamak adına atılan tüm adımların açıkça bağımsız medyayı düşmanlaştırmak için atıldığı barizdir ve hâlen zorlu şartlarda faaliyet gösteren birkaç bağımsız medya kuruluşu üzerindeki baskıyı daha da artırmaya yöneliktir. Şu an Türkiye’de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının yüzde 90’ından fazlası doğrudan ya da dolaylı biçimde iktidar ya da hükümetteki AKP tarafından kontrol edilmektedir."

    İmzalayanlar:
    ARTICLE 19
    Articolo21
    Association of European Journalists (AEJ)
    Gazeteciler Cemiyeti,
    Ankara DİSK Basın-İş
    Committee to Protect Journalists (CPJ)
    Danish PEN
    English PEN
    European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
    Free Press Unlimited (FPU)
    IFEX
    IFoX Initiative for Freedom of Expression -Turkey
    IPS Communication Foundation
    International Press Institute (IPI)
    Journalists' Union of Turkey (TGS)
    Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA)
    Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR)
    OBC Transeuropa (OBCT)
    PEN International
    PEN Netherlands
    PEN Vlaanderen
    South East Europe Media Organisation (SEEMO)
    Swedish PEN

    Etiketler:
    Medya, açıklama, örgüt, Basın, Gazeteci
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