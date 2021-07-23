Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu

Tiyatro ve sinema sanatçısı Levent Aykul 61 yaşında hayatını kaybetti. Kemer'de yaşadığı evde ölü bulunan Aykul'un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.

Tiyatro sanatçısı Levent Aykul Antalya’nın Kemer ilçesinde yaşadığı evinde ölü bulundu.

İHA'nın aktardığına göre Beycik Mahallesi’nde Demirsu Sitesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Levent Aykul, aynı sitede oturan ablası Emel Kalkandelen tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

Yapılan muayenede hayatını kaybettiği anlaşılan Aykul’un iki gün önce vefat ettiği sanılıyor.

Levent Aykul’un evinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi inceleme yaparken, sanatçının cenazesi olay yerine gelen yetkililerin incelemesinin ardından Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul’dan yıllar önce Beycik’e gelip burada bir sitede yaşamaya başlayan Levent Aykul’un aynı sitede ablasının da evi bulunuyor.

Sanatçı, Koğuş Akademisi, Sabit Kanca, Rom An ve Chef ve 18’ler filmlerinde rol almıştı.