İçişleri Bakanı Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 449 kilo eroin ele geçiren güvenlik güçlerini tebrik etti
Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Hakkari'de, emniyetimiz ve jandarmamız; toplam 449 kilogram eroin yakaladı. Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan polisimiz, jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."
Hakkari'de, Emniyetimiz ve Jandarmamız;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 23, 2021
TOPLAM 4️⃣4️⃣9️⃣ kg
EROİN YAKALADI.
Uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan Polisimiz, Jandarmamız ve güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/YmIxKyyjV8
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