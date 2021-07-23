Afgan sığınmacılar otobüsün bagajından çıktı

Gaziantep’te sığınmacıların geçişlerine yönelik çalışma yürüten Arıl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Gaziantep - Şanlıurfa otoyolunda şok operasyon düzenledi.

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde arama gerçekleştiren jandarma ekiplerinin bir otobüste Afgan sığınmacılar yakaladığı yer şoke etti. Jandarma ekipleri otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola veren Batman’dan Aksaray’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Bagajda 45 derecelik sıcakta havasız kaldılar

Otobüste detaylı arama gerçekleştiren ekipler 11 Afganistan uyruklu sığınmacı otobüsün bagajında yakaladı. 45 derecelik sıcakta bagajda havasız kalan sığınmacılara jandarma ekipleri müdahale etti.

Afgan sığınmacıların üzerinde arama yapan jandarma ekipleri sığınmacıların üzerinde sahte olduğu tespit edilen kimlik ele geçirdi. Yakalanan sığınmacıların işlemlerin tamamlanmasının ardından Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.

Afgan sığınmacılar gözaltına alırken otobüs ile kaçak yolcu taşıyan şoför hakkında idari işlem başlatıldı.

​