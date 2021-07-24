İstanbul’da silahlı çatışma: Yaralılar ve gözaltılar var

İstanbul Küçükçekmece'de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda biri başından olmak üzere 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi, Balıkçın Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tarafların olay yerine akrabalarını çağırması üzerine büyüyen kavgada silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Osman G. (35) başından, Sezgin Ö. (35) ise bacağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Osman G.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili Ş.A.(21), M.H.T. (24) ve F.E.’yi (23) gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerin ‘kasten yaralama’, ‘hırsızlık’ ve ‘uyuşturucu’ olmak üzere birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.