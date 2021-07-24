Polis, yemeğini bitirmesini bekleyip öyle gözaltına aldı

Diyarbakır Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet polislerinin desteğiyle Diyarbakır Şehirler Arası Otogarda düzensiz sığınmacılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda sığınmacı yakalanırken, polis ekipleri buldukları sığınmacıları yemek yemelerini bekledikten sonra polis aracına bindirdi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince sığınmacılara yönelik operasyon yapıldı.

Ekipler bu kapsamda çok sayıda sığınmacının bulunduğu şehirlerarası otobüs terminaline operasyon öncesi sivil polisler otogar içerisinde ve çevresinde düzensiz sığınmacıların kaldığı yeri tespit ettikten sonra operasyon başlattı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda çok sayıda sığınmacı yakalanırken, hayırseverler tarafından verilen yemeği yiyen bazı sığınmacıların başında bekleyen polis, yemek bitiminin ardından sığınmacıları polis aracına bindirdi.

Sığınmacılar, polis ekipleri tarafından Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürülerek yapılacak işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.