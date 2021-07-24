Türkiye'deki iPhone kullanıcıları acil durum bildirimi aldı

Sosyal medyada bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında "Evde kal Turkiye" ifadeleriyle gelen bildirim ekran görüntüsünü paylaştı.

Türkiye'deki bazı iPhone kullanıcıları telefonlarına Acil Durum Uyarısı (Test Alert Notification) geldiğini ve 'Evde kal Turkiye' mesajı geldiğini bildirdi.

Twitter'da telefonlarına gelen alarmın ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcılar, alarmın tekrarladığını da ifade etti.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

'Test Alert Notification' ne demek?

Test Alert Natification: test uyarısı bildirimi anlamına geliyor. Genel olarak kullanılan bir uyarı sistemi olarak düşünülebilir.

Nasıl kapatılır?

Ayarlar > Bildirimler'e gidin. Ekranın en alt kısmına kaydırın. Test Alert Notification sekmesinden bildirimleri kapatın.