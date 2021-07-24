Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu: Maraş'ın eski günlerine dönmesi için hiçbir engel yok

Kuzey Kıbrıs Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "74 öncesi sadece Maraşta 10 binin üzerinde turizm yatak sayısı vardı. Bu da o dönem Maraş'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Maraş'ın eski günlerine dönmesi için hiçbir engel yok" dedi.

Kapalı Maraş'a ilişkin Sabah'tan Betül Usta'ya değerlendirmelerde bulunan Ataoğlu, Maraş'taki çalışmaların kimsenin mağduriyetini amaçlamadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Maraş'taki Millet Bahçesi ve Bilal Ağa Mescidi'nin de sahiller gibi herkesin ziyaretine açık olacağını söyledi. Ataoğlu, "Parkın olduğu alan eskiden de kamusal alandı. Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" dedi.

'Kademeli şekilde canlanacak'

Yetkili kurumların altyapı üstyapı çalışmaları ile ilgili envanter çalışması yaptığını kaydeden Ataoğlu, "Millet Bahçesi kamusal bir alan, Bilal Ağa Mescidi de öyle. Sahiller gibi oralar da ziyarete açık olacak. Çevre düzenlemeleri, altyapı çalışmaları herkese açık. Peyderpey bu çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki süreçte kamusal alanlar kademeli şekilde canlanacak" açıklamasında bulundu.

Ada genelinde bugün turizm için 25 bin yatak olduğuna değinen Atatoğlu, "74 öncesi sadece Maraşta 10 binin üzerinde turizm yatak sayısı vardı. Bu da o dönem Maraş'ın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Maraş'ın eski günlerine dönmesi için hiçbir engel yok" değerlendirmesinde bulundu.

'Kimsenin mağduriyeti için çalışma yok'

Maraş'ın KKTC kontrolünde ve herkesin ziyaretine açık olduğunu kaydeden Ataoğlu, "İnsanlar bugün burada denize giriyor, Rumlar da geliyor. Buranın güzelliğinin duyurulması için çalışmalar yapılıyor. Maraş'la ilgili çalışmalar son bulduğunda turizm ofisleri, fuarlarda tanıtımını yapma planımız var. Burada kimsenin mağduriyeti için çalışma yok, biri gelirken birinin gelmemesi doğru değil, burası bütün ada için kazanç olacak" şeklinde konuştu.